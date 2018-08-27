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Образование
28.08.2018

Более 2000 первокурсников ИГУ 1 сентября соберутся на площади у памятника Александру Третьему

Иркутск, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - ИГУ отметит начало нового учебного года 1 сентября на площади у памятника Александру Третьему – 1 сентября в 14:00 там соберутся более 2000 первокурсников.

Как сообщает пресс-служба вуза, ранее мероприятие ИГУ «Здравствуй, университет!» проходило в театрах Иркутска. Однако в связи с ограниченным количеством мест студенты попадали на него в несколько потоков. Теперь же первокурсники смогут собраться все вместе в одно время в одном месте.

В свой первый официальный студенческий день первокурсники ИГУ познакомятся с и.о. ректора университета, академиком РАН Игорем Бычковым, непосредственными руководителями институтов, факультетов и отделений, лидером студенческой профсоюзной организации университета, своими однокурсниками и одногруппниками. Планируются выступления почетных гостей праздника – губернатора Иркутской области Сергея Левченко, мэра Иркутска Дмитрия Бердникова и председателя попечительского совета ИГУ Сергея Ерощенко.

В этот день первокурсники впервые услышат студенческий гимн «Гаудеамус», исполнит который Академический хор молодежи и студентов ИГУ. Выступят и другие творческие коллективы университета.

Между тем, праздничное студенческое мероприятие «Здравствуй, университет!» не только впервые пройдет на открытой городской площадке, но и впервые выходит на региональный уровень. Так, в 16.00 здесь же, на площадке у памятника Александру Третьему, начнется концерт творческих коллективов вузов Иркутска. Его слушателями и зрителями станут студенты и руководители вузов областного центра и Приангарья. Посвятят концерт столетию высшего образования Восточной Сибири и Дальнего Востока, точкой отсчета которого стало 27 октября 1918 года – создание Иркутского государственного университета.

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