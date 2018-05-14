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15.05.2018

Более 500 человек в этом году окончили школу вожатых ИГУ

Иркутск, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Торжественное закрытие школы вожатых Иркутского государственного университета и вручение документов об ее окончании прошло 8 мая в Педагогическом институте ИГУ. В этом году заявки на участие подали максимальное за все годы количество студентов – около 500 человек.

Причем, как сообщает пресс-служба ИГУ, в их числе – не только студенты госуниверситета, но и учащиеся других иркутских университетов, колледжей и даже старшеклассники. Слушатели учились в три потока в группах по 50-60 человек по дополнительной образовательной программе повышения квалификации «Основы вожатской деятельности».

– Все обучение было разделено на три раздела: нормативно-правовые и психолого-педагогические основы деятельности вожатого в условиях летнего оздоровительного лагеря, этико-педагогическая культура как основа деятельности вожатого, в том числе решение профессиональных педагогических задач с учетом закономерностей возрастного развития и индивидуальных особенностей ребенка, а также основы организационно-педагогического обеспечения проектирования и реализации программ воспитания в детских оздоровительных лагерях, – сказал координатор движения студенческих отрядов ИГУ Олег Гусев.

Также в рамках работы школы прошла первая региональная конференция по теории организации летнего отдыха, было выпущено специальное методическое пособие для вожатых, а также сборник статей по итогам конференции.

Студенты, прошедшие обучение в школе, будут работать летом в детских оздоровительных лагерях Краснодарского края и Крыма, а также в более чем 20 детских лагерях Иркутской области.

Школа вожатых ИГУ прошла при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта «Вожатый будущего», предусматривающего создание регионального центра подготовки вожатых при Иркутском государственном университете. Проект реализует Иркутский областной студенческий отряд совместно с управлением социальной и внеучебной работы ИГУ, Педагогическим институтом ИГУ, Иркутским региональным отделением МООО «Российские студенческие отряды», министерством по молодежной политике Иркутской области.

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