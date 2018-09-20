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21.09.2018

Делегация из Монголии посетила Юридический институт ИГУ

Иркутск, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Представительная делегация университета Шихихутуг (Монголия) 19 сентября посетила Юридический институт ИГУ. Поводом для визита стал приближающийся 100-летний юбилей вуза и участие в праздничных мероприятиях монгольской делегации выпускников ИГУ, а также обсуждение путей дальнейшего сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба Иркутского госуниверситета, делегацию возглавляли известные монгольские юристы, выпускники юридического факультета ИГУ Бямбаа Жавхлан и Сухэбатор Тогоонтимур, а также консул генерального консульства Монголии в Иркутске Самдан Банзрагчем. На встрече с руководством, профессорами и преподавателями Юридического института ИГУ они с теплотой и благодарностью вспоминали своих учителей и студенческие годы, отметив, что Иркутский государственный университет дал путевку в профессиональную жизнь многим специалистам Монголии.

На встрече также говорилось о юбилейном издании «Выпускники-юристы ИГУ из Монголии», приуроченного к 100-летию вуза. Книга готовится по инициативе Ассоциации монгольских выпускников ИГУ. Работа над изданием ведется непрерывно на протяжении десяти месяцев и состоит в изучении истории обучения монгольских студентов на юридическом факультете ИГУ, сборе биографического материала и исследования профессионального роста выпускников-юристов. Презентация книги и встреча с авторским коллективом намечена на конец октября 2018 года.

В рамках визита стороны обсудили организацию учебного процесса и условия обучения магистров в Юридическом институте ИГУ и университете Шихихутуг, а также возможность обучения монгольских студентов по магистерской программе «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». Участники встречи отметили, что «предстоит серьезная совместная работа по координированию учебных планов, сверке магистерских программ, подготовке специальных курсов и дисциплин для монгольских студентов».

В завершение встречи профессоры университета Шихихитуг выразили признательность директору Юридического института ИГУ Олегу Личичану за укрепление российско-монгольских отношений и душевное гостеприимство, подтвердив готовность участия монгольской делегации в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию Иркутского государственного университета.

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