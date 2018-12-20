Для школьников Иркутска провели публичную лекцию по физике

Иркутск, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске продолжается реализация городского образовательного проекта «Публичная лекция Ученого». Его очередным мероприятием стала лекция по физике для учащихся иркутских школ «Учебный эксперимент по молекулярной физике и термодинамике».

Как сообщает пресс-служба ИГУ, прошла она на кафедре физики Педагогического института Иркутского госуниверситета, лектором стал кандидат физико-математических наук, доцент Алексей Моисеев.

– Анализ результатов государственной итоговой аттестации дал нам отправные точки для выбора содержания лекции. Например, уже не первый год у сдающих экзамен по физике возникают затруднения при чтении графиков газовых законов, поэтому в ходе лекции мы провели их демонстрацию с построением и анализом графиков. Особый интерес учащихся вызвали демонстрации, которые представлены на рисунках в учебниках, но «вживую» на уроках не показываются, – отметил Алексей Моисеев.

Следующую лекцию на тему «Учебный эксперимент по электромагнетизму» Алексей Моисеев прочитает 21 марта 2019 года.

Напомним, цель проекта «Публичная лекция Ученого» – углубление знаний, расширение кругозора, воспитание гражданской позиции и творческих способностей у школьников. Лекции читают иркутские ученые, в том числе из Иркутского государственного университета.

Так, в этом учебном году Алексей Моисеев прочитал уже две лекции – первая прошла в октябре, ее темой стали демонстрационные опыты по механике. Ее слушателями стали учащиеся с четвертого по 11-й класс.

В ноябре и декабре две лекции для старшеклассников прочитала кандидат философских наук доцент, заведующая кафедрой государственного и муниципального управления Института социальных наук ИГУ Ирина Журавлева. Тема первой – «Общество как динамическая система: просто о сложном», второй – «Человек как биосоциальное существо. Человек – царь природы?».

Кроме того, в рамках проекта прошла публичная лекция для учителей физики. Тема: «Оценка метапредметных результатов в процессе обучения физике». Прочитала ее кандидат педагогических наук, доцент, заместитель директора Педагогического института ИГУ Марина Павлова.