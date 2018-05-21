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22.05.2018

Игорь Бычков принял участие в седьмом Форуме ректоров России и Японии

Иркутск, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Исполняющий обязанности ректора Иркутского государственного университета, академик РАН Игорь Бычков принял участие в седьмом Форуме ректоров России и Японии, а также в первом заседании Генеральной Ассамблеи Ассоциации ректоров высших учебных заведений Российской Федерации и Японии.

Как сообщает пресс-служба ИГУ, встреча представителей вузовского сообщества двух стран прошла 19-20 мая в Саппоро на базе Университета Хоккайдо.

В целях реализации основных направлений сотрудничества, заложенных в плане по развитию двухсторонних отношений между Россией и Японией, по предложению японской стороны, тема форума была определена как «Содействие развитию человеческих ресурсов для экономического сотрудничества Японии и России». К участию были приглашены ректоры ведущих российских вузов – МГУ, ДВФУ, ЮФУ, ТОГУ, МГИМО, КФУ, САФУ, НГУ, АлтГУ, ИГУ. На церемонии открытия форума выступил министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Ёсимаса Хаяси.

На прошедшем в рамках форума первом заседании Генеральной Ассамблеи Ассоциации ректоров вузов России и Японии участники обсудили вопрос создания рабочей группы по изучению влияния цифровизации на образование и социально-психологическую адаптацию человека к новой реальности.

Кроме того, ректоры вузов двух стран поддержали идею создания Российско-японского студенческого совета, деятельность которого будет проходить под эгидой Ассоциации. Планируется, что работу совета с российской стороны будет координировать Российский союз ректоров.

Также в рамках заседания Ассамблеи прошел круглый стол «Российско-японский культурный диалог», на котором поднимались вопросы, в том числе, академического обмена.

Отметим, что у Иркутского государственного университета сотрудничество с японскими вузами развивается достаточно динамично. Так, в 2014 году университет присоединился к российско-японской образовательной программе «Программа подготовки экспертов для руководящей роли в области устойчивой экологии, культуры и развития в регионах Дальнего Востока и Заполярья» (East Russia–Japan Expert Education Program RJE3). В 2018 году Иркутский госуниверситет включен Университетом Канадзава в проект, финансируемый Министерством образования, культуры и спорта Японии – «Inter-University Exchange Project (Russia)». В 2017-2018 учебном году 24 студента ИГУ выехали на краткосрочные и долгосрочные стажировки в японские вузы.

В этом году планируется провести летние школы с участием студентов из Японии. Так, с 1 по 4 июля пройдет школа «Сибирские исследования: история, культура и народы» в рамках программы RJE3 (совместно с Университетом Хоккайдо); 12-13 августа – школа для студентов из Университета Канадзава в рамках программы «Inter-University Exchange Program», 15-30 августа – школа для студентов Университета Тохоку.

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