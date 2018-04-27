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28.04.2018

ИГУ и МГУ обсудили возможное сотрудничество

Москва, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий встретился с и.о. ректора ИГУ Игорем Бычковым. Они обсудили создание научно-образовательных консорциумов (кластеров) для поддержки региональных университетов – так называемую связку ведущий и региональный вузы.

– В программе консорциумов один головной вуз будет иметь под своим научно-методическим руководством региональный. По этому поводу мы разговаривали с Виктором Садовничевым – говорили о том, что по статусу мы, ИГУ, наверное, могли бы сотрудничать с Московским государственным университетом, – отметил Игорь Бычков.

Как сообщает пресс-служба вуза, Игорь Бычков представил вуз в 11-м съезде Российского Союза ректоров 26 апреля в Санкт-Петербурге. Глава ИГУ поучаствовал в работе секции «Университеты и школа», а также в пленарном заседании, которое открыл президент Российской Федерации Владимир Путин.

Участники съезда – более 500 ректоров отечественных и зарубежных вузов – обсудили глобальные вопросы развития единого российского образовательного пространства, построения стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, взаимодействия университетов со школами и обществом, а также международные аспекты деятельности российских университетов.

Важнейшим итогом съезда Игорь Бычков считает установку на увеличение внимания к взаимодействию вуза и школы, начиная с подготовки учительских кадров и заканчивая выстраиванием в регионе привлекательной для абитуриентов системы образования. Об этом говорил и глава государства на пленарном заседании.

– Особое внимание государства планируется уделить фундаментальным научным исследованиям, которые должны стать основой для подготовки научных кадров и базой для развития страны. Вектором направленности сохранения университетского образования в России будет активизация преподавателей и научных сотрудников университетов, направленная на защиту кандидатских и докторских диссертаций. Конечно, планируется и федеральное финансирование материальной базы. В частности, это создание новых кампусов университетов, что также позволит сохранить абитуриентов в регионах и создаст благоприятные условия для экспорта образования из-за рубежа, – рассказал Игорь Бычков о некоторых итогах съезда.

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