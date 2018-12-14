ИГУ поднялся в национальном рейтинге востребованности вузов

Иркутск, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Положительную динамику продолжает показывать Иркутский государственный университет в рейтинге востребованности вузов в Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба вуза, в этом году в номинации «Классические вузы» ИГУ разместился на 17-м месте из 87 (19-е место – 2017 год, 24-е место – 2016 год).

Рейтинг показывает реальные результаты работы высших учебных заведений и спрос на них со стороны рынка труда. При этом он позволяет абитуриенту увидеть вузы, где можно получить востребованную предприятиями профессию.

В рейтинг вошли 444 российских вуза (государственные, муниципальные и частные): 126 инженерных, 87 классических университетов, 56 сельскохозяйственных, 68 гуманитарных, 59 из сферы управления и 48 медицинских. При оценке учитывались такие характеристики, как цитирование трудов сотрудников организации, коммерциализация интеллектуального продукта и востребованность научного продукта организации, а также доля выпускников, получивших направление на работу.

Согласно рейтингу, показатели ИГУ оказались выше, чем у некоторых федеральных и национальных исследовательских университетов (в номинации всего 87 вузов): доля выпускников, получивших направление на работу – 94,4%, доля средств от коммерциализации интеллектуальных продуктов – 10,3%, i-индекс цитирования трудов сотрудников организации – 15.

В этой же номинации «Классические вузы» на 39-м месте (45-е в 2017 году) находится еще один вуз региона – Братский государственный университет. Отметим, что вузы Иркутской области присутствуют в других номинациях:

«Медицинский вуз»

ИГМУ – 17-е место из 48 (в 2017 году – 8-е место из 48);

«Вузы сферы управления»

БГУ – 34-е место из 59 (в 2017 году – 39-е место из 61);

«Сельскохозяйственные вузы»

ИрГАУ им. А.А. Ежевского – 53-е место из 56 (в 2017 году – 53-е место из 54);

«Инженерный вуз»

ИРНИТУ – 36-е место из 126 (в 2017 году – 28-е место из 127);

ИрГУПС – 74-е место из 126 (в 2017 году – 39-е место из 127);

АГТУ – 117-е место из 126 (в 2017 году – 115-е место из 127).

Рейтинг востребованности вузов России со стороны российской экономики подготовлен в рамках проекта «Социальный навигатор» медиагруппой «Россия сегодня» при участии Центра исследования рынка труда.