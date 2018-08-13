ИГУ подписал рамочное соглашение с японским университетом Тохоку Коэки Бунка

Иркутск, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Продолжается расширение сотрудничества Иркутского государственного университета и японских вузов-партнеров. Вчера, 13 августа, в ИГУ прошла встреча с представителями Университета Тохоку Коэки Бунка в городе Саката (Япония), на которой состоялось значимое для обоих вузов событие – официальное подписание рамочного соглашения и соглашения о международных программах обмена.

Как сообщает пресс-служба ИГУ, делегацию университета-партнера представляли: директор международного обменного центра, профессор Мацута Кен, профессор Султонов Мирзосаид, а также трое студентов, изучающих русский язык. От Иркутского госуниверситета на встрече присутствовали: проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ Константин Григоричев, и.о. заместителя директора по дополнительному образованию и международным связям Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации (ИФИЯМ) ИГУ Юлия Арская, доцент кафедры регионоведения и переводоведения стран АТР ИФИЯМ ИГУ Надежда Вейнберг, сотрудник управления международных связей ИГУ Татьяна Кузнецова.

Дружеское сотрудничество с Университетом Тохоку Коэки Бунка продолжается уже несколько лет. Студенты из японского вуза ежегодно в августе на две недели приезжают в ИГУ на летнюю школу русского языка. Сейчас сотрудничество переходит в двустороннее партнерское взаимодействие. В рамках подписанных соглашений у российских студентов, изучающих японский язык, появится возможность участвовать в программах академического обмена, а у сотрудников и преподавателей – активно взаимодействовать с японскими коллегами, участвовать в совместных научных проектах, конференциях и семинарах.

– Ранее Университет Тохоку являлся партнером филиала МГЛУ в Иркутске, с которым они работали около двух лет. При вхождении в состав ИГУ бывшего «иняза», для нас было важно сохранить максимальный потенциал для работы и студентов, и коллектива. Поэтому мы стремимся восстановить все связи. Развитие этих отношений – динамичное продолжение японского направления. Так, в мае госуниверситет вступил в Ассоциацию вузов России и Японии, в июле уже прошла одна летняя школа с Университетом Хоккайдо. Особенность этого сотрудничества еще и в том, что у Университета Тохоку социально-гуманитарная специализация в самом широком смысле – это культура, политология, социология и языковые направления, – рассказал Константин Григоричев.

Отметим, что это уже второй японский вуз, с которым были подписаны соглашения этим летом. В июле ИГУ подписал соглашение об академических обменах с Университетом Уцуномия, который также являлся партнером бывшего «иняза» с 2008 по 2014 годы. Также одновременно с летней школой Университета Тохоку стартовала школа для студентов из Университета Канадзава в рамках программы «Inter-University Exchange Program».