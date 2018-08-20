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Образование
21.08.2018

ИГУ получил первое официальное поздравление со столетием от зарубежных партнеров

Иркутск, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Планы и формы дальнейшего сотрудничества обсудили и.о. ректора ИГУ, академик РАН Игорь Бычков и ректор Ляонинского педагогического университета, профессор Ли Сюеминь. Также на этой встрече прозвучали первые официальные поздравления ИГУ со столетием от зарубежных партнеров.

Встреча руководителей учебных заведений-партнеров прошла 20 августа в Иркутском государственном университете в рамках официального визита делегации китайского вуза.

– Мы рады приехать с визитом в вуз с богатой историей и большим потенциалом, чтобы лично подтвердить свое стремление к сотрудничеству. В Китае есть поговорка: если мы хорошие друзья, то мы поздравляем заранее. Мы сердечно поздравляем Иркутский государственный университет с вековым юбилеем. Желаем Вам сохранить лучшее и приобрести новое, – сказал Ли Сюеминь.

В качестве подарка ректор Ляонинского университета вручил Игорю Бычкову свиток-полотно, выполненный по спецзаказу китайского вуза. На нем иероглификой написана фраза: «Иркутский государственный университет – воспитание человека в течение ста лет с честью», сообщает пресс-служба ИГУ.

Также на встрече Игорь Бычков рассказал о потенциале университета и опыте взаимодействия с китайскими партнерами, а также проинформировал о планах по развитию вуза в преддверии столетнего юбилея. Приветственную речь ректора продолжил проректор по научной работе и международной деятельности Константин Григоричев, представивший краткую информацию об основных вехах становления университета и реализуемых крупнейших научно-исследовательских проектах.

В ответном слове Ли Сюеминь поблагодарил за сотрудничество и выразил надежду на укрепление и расширение партнерских связей, в том числе в области организации летних и зимних школ, стажировок для студентов и преподавателей, предоставлении стипендий для выпускников ИГУ, желающих поступить в магистратуру Ляонинского педуниверситета.

В ходе встречи стороны обменялись предложениями и идеями по интенсификации партнерства. В частности, заместитель директора ИФИЯМ Юлия Арская отметила, что потенциал сотрудничества не исчерпывается лишь программами академических обменов и пригласила представителей китайского вуза к участию в конференциях.

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