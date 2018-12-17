ИГУ посетила делегация университета Канадзавы

Иркутск, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В конце прошлой недели Иркутский государственный университет с официальным визитом посетила делегация зарубежного вуза-партнера — университета Канадзава (Япония).

Как сообщает пресс-служба иркутского вуза, целью визита стало обсуждение возможности расширения сотрудничества.

Представители японского университета встретились с первым проректором ИГУ Александром Шмидтом и проректором по научной работе и международным связям ИГУ Константином Григоричевым, а также с преподавателями и студентами химического и биолого-почвенного факультетов.

На официальной встрече стороны обсудили условия и возможности для расширения форм сотрудничества, увеличения числа студентов и преподавателей, вовлекаемых в совместные обменные программы и научные проекты. Отдельным пунктом стал Байкал. Было отмечено, что озеро является не только объектом исследования, но и субъектом, который влияет на все сферы жизнедеятельности в регионе и не только.

— Исследования озера Байкал могут стать отправной точной для расширения научно-исследовательских проектов между нашими вузами, — отметил Константин Григоричев.

Напомним, что в 2017 году ИГУ присоединился к реализации программы «Training Program for Russian-Japan Innovative Leaders of Tomorrow» («Совместная российско-японская программа по подготовке лидеров будущего»), реализуемой университетом Канадзава совместно с другими российскими университетами в рамках международного проекта «Inter-University Exchange Project» («Программа академических обменов между университетами»). Программа направлена на проведение совместных научных исследований, расширение академической мобильности студентов и сотрудников, реализацию культурных и других значимых проектов, позволяющих совместно готовить специалистов с учетом глобализации и интеграции научно-образовательного пространства.