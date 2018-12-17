ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Образование
18.12.2018

ИГУ посетила делегация университета Канадзавы

Иркутск, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В конце прошлой недели Иркутский государственный университет с официальным визитом посетила делегация зарубежного вуза-партнера — университета Канадзава (Япония).

Как сообщает пресс-служба иркутского вуза, целью визита стало обсуждение возможности расширения сотрудничества.

Представители японского университета встретились с первым проректором ИГУ Александром Шмидтом и проректором по научной работе и международным связям ИГУ Константином Григоричевым, а также с преподавателями и студентами химического и биолого-почвенного факультетов.

На официальной встрече стороны обсудили условия и возможности для расширения форм сотрудничества, увеличения числа студентов и преподавателей, вовлекаемых в совместные обменные программы и научные проекты. Отдельным пунктом стал Байкал. Было отмечено, что озеро является не только объектом исследования, но и субъектом, который влияет на все сферы жизнедеятельности в регионе и не только.

— Исследования озера Байкал могут стать отправной точной для расширения научно-исследовательских проектов между нашими вузами, — отметил Константин Григоричев.

Напомним, что в 2017 году ИГУ присоединился к реализации программы «Training Program for Russian-Japan Innovative Leaders of Tomorrow» («Совместная российско-японская программа по подготовке лидеров будущего»), реализуемой университетом Канадзава совместно с другими российскими университетами в рамках международного проекта «Inter-University Exchange Project» («Программа академических обменов между университетами»). Программа направлена на проведение совместных научных исследований, расширение академической мобильности студентов и сотрудников, реализацию культурных и других значимых проектов, позволяющих совместно готовить специалистов с учетом глобализации и интеграции научно-образовательного пространства.

ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram

Ляпы в сочинениях ЕГЭ

Загрузка...

Новости образования в Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске