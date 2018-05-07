ИГУ предлагает скидки на обучение

Иркутск, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный университет предлагает своим студентам и аспирантам, а также поступающим скидки на обучение в 2018-2019 учебном году. На прошедшем в конце апреля заседании Ученого совета университета принято решение не уменьшать их размер, а сохранить существующий. Впервые скидки на обучение в ИГУ начали действовать в 2015 году. Причем, отмечают в вузе, они не распространяются на всех «контрактников», а предназначены для тех, кто тянется к знаниям, и направлены на то, чтобы заинтересовать обучающихся в успешной учебе. Кроме того, многие способные абитуриенты, которым немного не хватает баллов ЕГЭ для поступления на бюджетной основе, все равно приходят в ИГУ на платные места, а существующая скидка позволяет им сэкономить, сообщает пресс-служба вуза. – В этом году принято решение распространить скидки и на иностранных студентов. Во-первых, их могут получить студенты бакалавриата со второго курса обучения по итогам прошедшего учебного года. А во-вторых, скидки получат иностранные студенты, поступающие в магистратуру или аспирантуру Иркутского государственного университета, – отметил проректор по учебной работе ИГУ Алексей Вокин. Базовая стоимость обучения в ИГУ (установлена в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 1553 от 08.12.2014 и требованиями, которые содержатся в федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования): Первая стоимостная группа (гуманитарные, социально-экономические, педагогические и математические науки): бакалавриат – 133 тысячи 638 рублей, магистратура – 153 тысячи 128 рублей, аспирантура – 158 тысяч 10 рублей;

Вторая стоимостная группа (физика и астрономия, химия, науки о земле, биологические науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника и наноэлектроника): бакалавриат – 146 тысяч 450 рублей, магистратура – 162 тысячи 707 рублей, аспирантура – 168 тысяч 898 рублей;

Третья стоимостная группа (техническая физика, музеология, охрана объектов культурного и природного наследия): бакалавриат – 204 тысячи 723 рубля, магистратура – 214 тысяч 813 рубля, аспирантура – 226 тысяч 92 рубля. Скидки для успешных абитуриентов, студентов и аспирантов достаточно высокие: от 25 до 45%. Устанавливаются они с трех баллов и выше и применяются со второго курса. Отметим, что для поступающих по направлениям бакалавриата скидка по результатам ЕГЭ устанавливается на весь период обучения. Условие одно – успешная сдача экзаменационной сессии в установленные сроки в соответствии с учебным планом. Также продолжает действовать правило, введенное в 2016 году и предусматривающее увеличение размера скидки. Студент может быть переведен в другую, более высокую процентную категорию при условии успешной сдачи сессий по итогам учебного года. Кстати, это правило действует и в обратную сторону. С подробной информацией и положением о скидках можно ознакомиться по ссылке . ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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