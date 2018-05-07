|Образование
|07.05.2018
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ИГУ предлагает скидки на обучение
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Иркутск, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный университет предлагает своим студентам и аспирантам, а также поступающим скидки на обучение в 2018-2019 учебном году. На прошедшем в конце апреля заседании Ученого совета университета принято решение не уменьшать их размер, а сохранить существующий.
Впервые скидки на обучение в ИГУ начали действовать в 2015 году. Причем, отмечают в вузе, они не распространяются на всех «контрактников», а предназначены для тех, кто тянется к знаниям, и направлены на то, чтобы заинтересовать обучающихся в успешной учебе. Кроме того, многие способные абитуриенты, которым немного не хватает баллов ЕГЭ для поступления на бюджетной основе, все равно приходят в ИГУ на платные места, а существующая скидка позволяет им сэкономить, сообщает пресс-служба вуза.
– В этом году принято решение распространить скидки и на иностранных студентов. Во-первых, их могут получить студенты бакалавриата со второго курса обучения по итогам прошедшего учебного года. А во-вторых, скидки получат иностранные студенты, поступающие в магистратуру или аспирантуру Иркутского государственного университета, – отметил проректор по учебной работе ИГУ Алексей Вокин.
Базовая стоимость обучения в ИГУ (установлена в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 1553 от 08.12.2014 и требованиями, которые содержатся в федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования):
Скидки для успешных абитуриентов, студентов и аспирантов достаточно высокие: от 25 до 45%. Устанавливаются они с трех баллов и выше и применяются со второго курса.
Отметим, что для поступающих по направлениям бакалавриата скидка по результатам ЕГЭ устанавливается на весь период обучения. Условие одно – успешная сдача экзаменационной сессии в установленные сроки в соответствии с учебным планом.
Также продолжает действовать правило, введенное в 2016 году и предусматривающее увеличение размера скидки. Студент может быть переведен в другую, более высокую процентную категорию при условии успешной сдачи сессий по итогам учебного года. Кстати, это правило действует и в обратную сторону.
С подробной информацией и положением о скидках можно ознакомиться по
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