ИГУ принял делегацию Китайского народного университета

Иркутск, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный университет 21 сентября принял делегацию Китайского народного университета во главе с вице-президентом вуза Ван Лимин. На встрече стороны представили свои университеты и обсудили направления совместной работы, сообщает пресс-служба вуза.

Китайский вуз также представляли начальник отдела стратегического департамента Чжу Синькай, заместитель директора международного управления Чжан Дамяо, профессора Чжао Юнхуа и Лю Сяоянь, лектор института иностранных языков Ли Ша, аспирант Наталья Калинина. Члены делегации рассказали о научной и образовательной деятельности своего университета, акцентировав внимание на международной составляющей.

– Мы знаем, что Иркутский государственный университет является одним из лучших российских университетов, по крайней мере, в азиатской части России. И мы готовы выстраивать сотрудничество. Хочу сказать, что когда создавался наш университет, то советские преподаватели приезжали к нам делиться опытом. Сейчас мы хотим поддержать и расширить традицию академических обменов, – сказал Ван Лимин.

В свою очередь представители ИГУ рассказали о структуре и основных направлениях деятельности иркутского университета и обозначили направления, по которым сотрудничество между двумя вузами может быть наиболее плодотворным.

В составе встречающей стороны присутствовали: начальник управления международных связей Юлия Елохина, начальник научно-исследовательской части Константин Иванов, директор ИФИЯМ (Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации) Марина Ташлыкова, и.о. заместителя директора по дополнительному образованию и международной деятельности ИФИЯМ Юлия Арская, заведующий кафедрой журналистики и медиаменеджмента Александр Гимельштейн, заведующий кафедрой востоковедения и регионоведения стран АТР Евгений Кремнев.

В завершение встречи Ван Лимин поздравил Иркутский государственный университет с приближающейся датой 100-летия со дня образования.

Отметим, что на встрече также присутствовали полномочный представитель ректора ЮФУ (Южный федеральный университет) Наталья Карповская и руководитель международного центра образования и иберо-американских исследований ЮФУ Екатерина Корман, проявившие интерес к теме сотрудничества вузов. Вместе с профессорами Китайского народного университета Чжао Юнхуа и Лю Сяоянь они участвовали в международной научной конференции «Пространства коммуникации: язык, литература, медиа», завершившейся накануне в Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ.