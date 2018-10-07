|Образование
|08.10.2018
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ИГУ снова вошел в международный рейтинг университетов
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Иркутск, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный университет вновь вошел в международный рейтинг университетов рейтингового агентства RUR. В общем ранжированном списке категории «Естественные науки» ИГУ занял 587-е место, при этом среди российских вузов – 36-е место.
Как сообщает пресс-служба вуза, в этом рейтинге ИГУ в очередной раз стал единственным представителем высшей школы Байкальского региона.
Для участия в рейтинге составители отобрали 625 университетов из 71 страны. Лидерские позиции занимают американские университеты, самую высокую позицию из российских вузов в рейтинге занял Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (52-е место).
Напомним, ранее, в июне этого года, Иркутский государственный университете впервые вошел в рейтинг RUR по техническим наукам. В нем иркутский вуз занял 460-е место, среди российских вузов – 27-е место.
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