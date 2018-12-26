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26.12.2018

ИГУ вновь вошел в рейтинги лучших университетов мира

Иркутск, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Вновь Иркутский государственный университет вошел в рейтинг лучших университетов мира «Round University Ranking (RUR) – 2018». Причем ИГУ – единственный вуз региона, вошедший в предметные рейтинги RUR по гуманитарным и по социальным наукам, отмечают в пресс-службе вуза.

Отличные показатели у ИГУ в рейтинге по гуманитарным наукам – в общем списке университет разместился на 368 месте. Отметим, что в нем представлено всего 605 вузов, при этом российских всего 25. Среди российских вузов по этому направлению ИГУ занимает седьмое место, опережая ряд федеральных и национальных исследовательских университетов.

В рейтинге по социальным наукам в общем зачете ИГУ находится на 531 месте. В этом рейтинге всего 603 вуза, из них 45 российских. Среди последних ИГУ занимает 31 место.

– Традиционно мы рассчитываем на высокий вклад в продвижение ИГУ в различных рейтингах от естественнонаучных направлений. Однако в нашем университете есть огромный и пока недостаточно реализованный потенциал социально-гуманитарных направлений. В последние два-три года именно по этим направлениям начали происходить качественные изменения: появились публикации в высокорейтинговых изданиях, включая наиболее статусные журналы Nature и Science, выполняются престижные гранты, включая гранты РНФ и правительства РФ («мегагрант»), устойчиво работают программы обменов и двойных дипломов. Несомненно, это во многом и определило достаточно высокие позиции ИГУ в данном предметном рейтинге, – подчеркнул проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ Константин Григоричев.

Методология рейтингов RUR учитывает 20 показателей и четыре направления деятельности. По гуманитарным наукам среди российских вузов в направлении «интернационализация» ИГУ занял третье место, «обучение» – четвертое место, «исследования» – 18 место, «финансовая устойчивость» – 11 место. В рейтинге по социальным наукам ИГУ занимает 18 место по направлению «исследования», 35 – по «образованию» и «интернационализации» и 43 по направлению «финансовая устойчивость».

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