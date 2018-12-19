|Образование
|19.12.2018
|
|
ИГУ впервые вошел в глобальный рейтинг веб-популярности вузов
|
Иркутск, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный университет впервые вошел в глобальный рейтинг веб-популярности университетов, составленный системой UniRank. В общем мировом ранжированном списке ИГУ занимает 2695 место, при этом среди российских университетов – 52-е место (всего 379 университетов России).
– Продвижение университета в мировом интернет-пространстве – один из важнейших механизмов, обеспечивающих развитие университета. С одной стороны, официальный сайт университета и социальные сети являются одним из ключевых источников информации для абитуриентов, выбирающих вуз для поступления. С другой – именно университетский сайт зачастую служит отправной точкой для широкого партнерства ИГУ с российскими и зарубежными образовательными и научными организациями. С этой точки зрения попадание университета в рейтинг веб-популярности вузов означает рост заметности ИГУ в глобальном пространстве, – отметил проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ Константин Григоричев.
Как сообщает пресс-служба ИГУ, в рейтинг также вошли и другие вузы Иркутской области. Так, ИРНИТУ в общем списке занимает 3205 место (среди российских вузов – 78-е место), ИГМУ – 5961 место (220), БГУ – 7255 место (283).
СПРАВКА:
ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram