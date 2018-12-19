ИГУ впервые вошел в глобальный рейтинг веб-популярности вузов

Иркутск, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный университет впервые вошел в глобальный рейтинг веб-популярности университетов, составленный системой UniRank. В общем мировом ранжированном списке ИГУ занимает 2695 место, при этом среди российских университетов – 52-е место (всего 379 университетов России). – Продвижение университета в мировом интернет-пространстве – один из важнейших механизмов, обеспечивающих развитие университета. С одной стороны, официальный сайт университета и социальные сети являются одним из ключевых источников информации для абитуриентов, выбирающих вуз для поступления. С другой – именно университетский сайт зачастую служит отправной точкой для широкого партнерства ИГУ с российскими и зарубежными образовательными и научными организациями. С этой точки зрения попадание университета в рейтинг веб-популярности вузов означает рост заметности ИГУ в глобальном пространстве, – отметил проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ Константин Григоричев. Как сообщает пресс-служба ИГУ, в рейтинг также вошли и другие вузы Иркутской области. Так, ИРНИТУ в общем списке занимает 3205 место (среди российских вузов – 78-е место), ИГМУ – 5961 место (220), БГУ – 7255 место (283). СПРАВКА: UniRank – ведущая международная справочная и поисковая система, в которой представлены обзоры и рейтинги более 13 600 университетов и колледжей в 200 странах. Вузы в ней ранжируются по эксклюзивной методологии, алгоритм которой рассчитывается на основе пяти показателей, полученных в результате веб-аналитики. Учитывается посещаемость сайта и ее стабильность, количество ссылок, уникальных посетителей и просмотров страниц сайта вуза с компьютеров и мобильных устройств и другое. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... бгуэп

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