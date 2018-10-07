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08.10.2018

Команда Юридического института ИГУ выступит в Москве в финале конкурса модельного судебного процесса

Иркутск, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), – Команда Юридического института Иркутского государственного университета выступит в Москве на заключительном этапе конкурса модельного судебного процесса, организованного Европейской программой по правам человека «Help in the Russian Federation».

Как сообщает пресс-служба вуза, финал состоится 15 октября в программном офисе Совета Европы в РФ.

На модельном судебном процессе в Москве, который пройдет в формате устных прений, оппонентами иркутских студентов станут команды из Приволжского филиала Российского государственного университета правосудия, Сибирского федерального университета, Университета прокуратуры Российской Федерации, Казанского филиала Российского государственного университета правосудия и Российского университета дружбы народов. Участникам предстоит продемонстрировать высокий уровень знаний Европейской конвенции по правам человека, навыки и умения по представлению интересов заявителя и государства, а также подготовке процессуальных документов и подаче экспертных заключений.

В составе команды Юридического института ИГУ – студенты-магистранты второго года обучения Аягма Галсанова и Сумбат Мухутдинов, а также студентка четвертого курса международно-правового отделения Алина Урбанаева (преподаватель – доцент кафедры уголовного права Юридического института ИГУ Роман Кравцов).

Отметим, ранее прошел первый письменный этап конкурса, на котором участники представляли жюри два меморандума – от лица заявителя и государства-ответчика по заявленному делу.

– Мы подготовили качественный по своему содержанию меморандум, связанный с выявлением нарушений положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, аргументацией соответствующей позиции заявителя и государства-ответчика со ссылками на прецедентную практику Европейского суда по правам человека. Ознакомившись с фабулой дела, наша команда выявила нарушения права на уважение частной жизни лица, права на справедливое судебное разбирательство, закрепленных в положениях Европейской конвенции по правам человека, – рассказала Аягма Галсанова.

По итогам первого этапа студенты-юристы ИГУ стали единственными представителями правовой школы Восточной Сибири, прошедшими в финал.

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