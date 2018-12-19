Конституционный ринг устроили для иркутских студентов-юристов

Иркутск, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Турнир «Конституционный ринг» организовал для студентов иркутских вузов Юридический институт ИГУ. Интеллектуальное мероприятие прошло 12 декабря в Научной библиотеке имени Валентина Распутина ИГУ и посвящалось 25-летию Конституции РФ.

Как сообщает пресс-служба вуза, участие в турнире приняли семь студенческих команд иркутских вузов. Как они знают текст Конституции, оценивало компетентное жюри – первый заместитель прокурора Иркутской области Александр Воронин, председатель Избирательной комиссии Иркутска Андрей Мельников, адвокат Адвокатской палаты Иркутской области Андрей Лабыгин, старшие преподаватели кафедры конституционного права и теории права Юридического института ИГУ Ирина Ганусенко и Федор Галенпольский.

Как сообщает пресс-служба вуза, участников приветствовал заведующий кафедрой конституционного права и теории права Юридического института ИГУ Сергей Шишкин, который, кстати, в 1993 году входил в оперативную группу президента по подготовке Конституции РФ. Он отметил, что движение России как самостоятельного государства в посткоммунистическое время началось с принятия Конституции всенародным голосованием.

– Турнир позволил нам приобрести новые знания, например, о конституциях зарубежных государств, еще раз понять насколько важны знания конституционного права для каждого из нас. Считаем, что именно такие интеллектуальные конкурсы объединяют студентов-юристов Иркутска, а также повышают уровень правовой культуры, – сказал капитан команды «Декабристы» Иркутского юридического института (филиала) университета прокуратуры РФ Вячеслав Радов.

Участники отвечали на вопросы об истории конституционного развития, основах конституционного устройства, системе народовластия в Российской Федерации и зарубежных странах, сражались в интеллектуальном поединке «Узнай по тексту Конституцию», конкурсе капитанов, отвечали на вопросы активистов студенческого научного общества Юридического института ИГУ. В этот день команды покорили жюри, зрителей и болельщиков творческим заданием – визитками, выступив с патриотическими поздравлениями и активной гражданской позицией.

– Конституционный ринг – особое событие, которое позволяет студентам показать знания в самых разных областях конституционного права России и зарубежных государств. Приятно, что в этот действительно важный для каждого гражданина России день царила по-настоящему праздничная атмосфера, а поддержка болельщиков и справедливое судейство подарили нам незабываемые эмоции, – сказал капитан команды «Классическая школа» Юридического института ИГУ Роман Кузнецов.

Подводя итоги интеллектуального турнира, председатель жюри Александр Воронин отметил глубокие правовые знания студентов юридических вузов Иркутска.

– Понимание духа Конституции России помогает в правоприменительной практике, в разрешении сложных юридических ситуаций, опираясь на конституционные нормы прямого действия и нормы-принципы основного закона страны, – подчеркнул он.

По итогам ринга команда Юридического института ИГУ заняла третье место.