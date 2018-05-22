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Образование
23.05.2018

Лучших школьников Приангарья наградили в Иркутске

Иркутск, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Торжественное награждение призеров открытой региональной межвузовской олимпиады школьников Иркутской области «Золотой фонд Сибири» прошло 22 мая в зале заседания Совета ректоров Иркутской области.

Олимпиаду «Золотой фонд Сибири» проводят совместно четыре вуза региона: БГУ, ИГУ, ИРНИТУ и ИрГУПС. Проходила она по 14-ти общеобразовательным предметам в два этапа. Важной особенностью олимпиады является то, что призеры получают дополнительные баллы по профильным предметам при поступлении в вузы-организаторы, сообщает пресс-служба ИГУ. Дипломы действительны в течение трех лет.

На базе Иркутского государственного университета прошли олимпиады по трем предметам: английский язык, психология, изобразительное искусство. В финальном туре этих интеллектуальных состязаний приняли участие более 60 школьников. Призерами стали 12 человек – дипломы им вручил проректор по учебной работе ИГУ Алексей Вокин.

– Сегодня мы вам говорим, что вы без преувеличения – золотой фонд Сибири. Ваши сегодняшние победы – это результат вашего упорного труда. При этом нужно отметить несомненную и такую нужную помощь и поддержку ваших родителей и учителей – огромная им благодарность. От лица наших университетов скажу, что мы готовы и всегда открыты к общению не только для сегодняшних абитуриентов, но и для учащихся еще не выпускных классов. Вы всегда можете прийти к нам и получить профессиональную консультацию, помощь в подготовке к поступлению в вузы Иркутской области, – обратился к участникам Алексей Вокин.

Также в торжественной церемонии награждения приняли участие представители остальных вузов-организаторов, заместитель министра образования Иркутской области Елена Апанович, председатель совета ректоров Иркутской области Андрей Хоменко.

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