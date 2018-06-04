Магистранты ИГУ стали участниками Школы Фонда Владимира Потанина

Иркутск, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Возможность расширить границы для личностной и профессиональной самореализации получили шесть магистрантов Иркутского государственного университета. Они вошли в число участников Школы Фонда Владимира Потанина, которая пройдет в Подмосковье с 4 по 7 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Всего в конкурсе на участие в Школе подано 420 заявок от победителей Стипендиальной программы Фонда Потанина последних трех лет из 55 ведущих вузов России. Из них выбрано 278 победителей. Все участники Школы получат возможность познакомиться с лучшими практиками в области социального проектирования и добровольчества, расширить круг общения с коллегами и экспертным сообществом, пройти интенсив по развитию soft skills.

Участниками индивидуальной траектории стали представители ИГУ: Людмила Добосова (Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации) – номинация «Мастерская волонтерства», Павел Степанов (исторический факультет) – номинация «Организация мероприятий». Победителей индивидуальной траектории ждет грант на стажировку в НКО.

– Победители получат шанс применить свои знания на практике, погрузившись (пусть ненадолго) в работу выбранной организации. Надеемся, что это приведет к росту и новому качеству общественно полезных инициатив. А понятие «интеллектуальное волонтерство» станет более широко понятно и применимо, – сказала директор программ Фонда Лия Сидлина.

Для участия в проектной траектории стипендиатам Фонда необходимо было объединиться в команду и представить на конкурс проект в разных номинациях. В результате в номинации «Работа в местном сообществе» Иркутский государственный университет представят:

Павел Марков (исторический факультет);

Лидия Шигильдеева (исторический факультет);

Алена Яхненко (биолого-почвенный факультет).

В номинации «Нестандартный подход к популяризации науки» – Игорь Луговских (исторический факультет).

– В моей команде ребята из Омска и Волгограда. Суть нашего проекта заключается в разработке мобильного приложения «ПравоЗнать2.0» (а также видео-лекций на YouTube канале) с увлекательным и актуальным контентом, посвященным повышению правовой и политической грамотности молодежи в Омске, Волгограде и Иркутске, – рассказал о своем проекте Игорь Луговских.

Участники проектной траектории, руководствуясь полученными на Школе навыками и новыми знаниями, смогут усовершенствовать свой социальный проект и выиграть грант на его реализацию. Грантовый фонд траектории – 2 миллиона рублей.