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28.05.2018

Магистрантка МИЭЛ ИГУ стала лауреатом международного конкурса

Иркутск, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Студентка магистратуры МИЭЛ ИГУ Янь Вэйна заняла первое место в номинации «Научно-исследовательские работы магистрантов и аспирантов» международного конкурса научно-исследовательских работ студентов, магистрантов и аспирантов «В мире науки: вопросы филологии, лингводидактики и переводоведения».

Как сообщает пресс-служба ИГУ, от вуза конкурсе приняли участие три магистранта, обучающиеся в МИЭЛ по направлению «Лингвистика». Они представили результаты своей научно-исследовательской деятельности в секции «Вопросы общего и сравнительно-сопоставительного языкознания».

В статьях и докладах магистранты МИЭЛ осветили актуальные в современном языкознании проблемы и вопросы с точки зрения сравнительной интерпретации понятий. Так, Фан Чжиюн предложила анализ особенностей детского билингвизма в России, работа Янь Сыюй посвящалась лингвистическому взгляду на терминосистему экономической науки России и Китая. Исследовательские изыскания Янь Вэйна раскрывали национально-культурные особенности лексической системы русского и китайского языков.

– Подобные конкурсы являются хорошей возможностью для молодых исследователей проявить свой талант и способности в области науки. Доклады наших магистрантов выглядели очень достойно: у каждого представлена интересная тема, аутентичный материал исследования, грамотный и заслуживающий внимания сопоставительный анализ, – отметила научный руководитель студентов магистратуры МИЭЛ ИГУ Анна Литовкина.

Второй заочный международный конкурс научно-исследовательских работ студентов, магистрантов и аспирантов «В мире науки: вопросы филологии, лингводидактики и переводоведения» организован факультетом иностранных языков Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева совместно с факультетом социокультурных коммуникаций Белорусского государственного университета и факультетом иностранных языков Карагандинского государственного университета имени академика Букетова.

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