На кафедре туризма ИГУ завершилась неделя науки

Иркутск, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Приобщение студентов к науке, ее популяризация в молодежной среде – этому посвящались мероприятия, проведенные 20-28 сентября кафедрой туризма факультета сервиса и рекламы Иркутского государственного университета. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Прошли они по направлениям рекреация, экскурсионное дело, маркетинг, инновационные технологии в туризме, международные образовательные программы. В них приняли участие студенты ИГУ направления «Туризм» и «Гостиничное дело». Научная неделя факультета сервиса и рекламы ИГУ включала участие студентов и преподавателей в работе Второго Байкальского международного экологического водного форума и семинаре «Инновации и бизнес-модели в туризме». Прошли конкурсы научно-исследовательских работ «Современные инновационные технологии в музейном и экскурсионном деле» и «Туристско-рекреационные ресурсы территорий и их оценка», авторских экскурсий по Байкальскому региону, докладов «Современные приемы самомаркетинга в сфере туризма». В число научных мероприятий вошли также круглые столы, один из которых посвящался проблемам устойчивого развития туризма и экотуризма в Байкальском регионе, второй — особенностям межкультурной коммуникации в рамках международной стажировки на зарубежных предприятиях сферы туризма и гостеприимства. Отметим, что лучшие студенческие работы будут представлены на научных мероприятиях межрегионального уровня, межрегиональной молодежной научно-практической конференции «Развитие туризма и рекреации в Байкальском регионе» и ежегодной факультетской научно-практической студенческой конференции. Так, в рамках программы «ЭКО-Поколение» второго Байкальского международного экологического водного форума прошел конкурс образовательных и просветительских проектов. В нем участвовали преподаватели кафедры туризма ИГУ Екатерина Говорухина, Наталья Панкеева, Любовь Матвеева. По итогам конкурса их проекты вошли в двадцатку лучших. На семинаре «Инновации и бизнес-модели в туризме» с основным научным докладом «Современные бизнес-модели в туризме» выступил доцент кафедры туризма ИГУ Дмитрий Колпакиди. Также свои исследования представили студенты выпускного курса: Анастасия Бормотова («Система «Умный дом» в гостиничном бизнесе»), Анастасия Дейко («Инновационные технологии в обеспечении безопасности гостиничного бизнеса»), Галина Кузнецова («Новые виды туризма: военный туризм в России»). В результате подготовки и обсуждения докладов и презентаций конкурса докладов студенты знакомились с методами и инструментами самомаркетинга. Активное участие в подготовке работ на конкурс приняли студенты 3 курса направления подготовки «Туризм». Лучшими были признаны работы «Познание иноязычной речи» (Марина Винниченко), «Творчество или скрытый потенциал» (Кристина Вольф), «Туризм в моей жизни» (Мария Холомянская), «Спорт через всю жизнь» (Алена Сапрыгина). В конкурсе авторских экскурсий экспертное жюри выделило лучшие методические разработки, подготовленные студентками 3 и 4 курсов: «Обзорная экскурсия по городу Ангарску» (Дарья Иванова), «Архитектурное наследие столицы Восточной Сибири» (Мария Журавлева), «Сибирская Атлантида Валентина Распутина» (Дарья Ермолина). Также был отмечен ряд других работ, в том числе природоведческие экскурсионные маршруты с научной и палеогеографической составляющей. – Современный туристский рынок предъявляет новые требования к организации экскурсионной деятельности. Очевидно, что классические традиционные, а также новые авторские и инновационные экскурсии могут стать важным фактором развития внутреннего туризма. Туроператоры должны иметь свой оригинальный бренд, учитывать новые тенденции потребительского спроса, практиковать дифференцированный подход к обслуживанию разных социальных групп. Развитие внутреннего туризма в Байкальском регионе ведет к появлению новых экскурсионных маршрутов, разнообразию экскурсионных услуг, отвечающих современным требованиям. Подготовка высококвалифицированных специалистов экскурсионного дела является необходимым условием качественного предоставления экскурсионных услуг на туристском рынке, – отметила доцент кафедры туризма Людмила Матвеева. Конкурс научно-исследовательских работ «Туристско-рекреационные ресурсы территорий и их оценка» проходил по результатам летней практики студентов 2-го курса направления подготовки «Туризм». Были представлены работы по Ольхонскому, Слюдянскому и Иркутскому муниципальным районам. Лучшие из них будут представлены на межрегиональной молодежной научно-практической конференции «Развитие туризма и рекреации в Байкальском регионе», которая пройдет в ноябре 2018 года и будет посвящена 100-летию ИГУ. В конкурсе рефератов «Современные инновационные технологии в музейном и экскурсионном деле» студенты представили технологии из передовых музеев стран Европы, Америки, Азии. Например, это технологии виртуальной и дополненной реальности, голографические витрины и «зоны погружения», мультимедийные инсталляции и проекторы. Устойчивое развитие туризма и экотуризма на территории Байкальского региона студенты обсудили 28 сентября. Причем дискуссия проходила на английском языке. Студенты обсудили темы своих исследований по следующим направлениям: специфика организация экологических туров на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Байкальского региона, сеть экологических троп на побережье озера Байкал, принципы и правила поведения на ООПТ, виды экологического туризма, развиваемые на ООПТ Байкальского региона. Завершающим мероприятием научной недели станет круглый стол «Особенности межкультурной коммуникации в рамках международной стажировки на зарубежных предприятиях сферы туризма и гостеприимства». Пройдет он на факультете сервиса и рекламы сегодня. – Только что закончилась наша учебная стажировка в Испании. Мы понимаем, что успех дальнейшего развития российского туризма зависит от того, будут ли работать в отрасли конкурентоспособные, востребованные, профессионально мобильные, высококвалифицированные специалисты, подготовленные на уровне международных стандартов. Об этом и хочется подискутировать на круглом столе, – сказала Дарья Ермолина, студентка 4 курса факультета сервиса и рекламы ИГУ. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка...