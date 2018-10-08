На очередной лекции «Научных уикендов» в НБ ИГУ участникам проекта рассказали о масслите

Иркутск, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Очередная лекция проекта «Научные weekend-ы» прошла 6 октября в Научной библиотеке имени Валентина Распутина ИГУ на тему: «Несомненный вред VS сомнительная польза, или Почему следует изучать массовую литературу». Прочитала ее кандидат филологических наук, и. о. заведующего кафедрой русской и зарубежной литературы Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ Мария Штуккерт. Как сообщает пресс-служба вуза, в ходе лекции большое внимание она уделила проблемам массовой литературы в современном мире, плюсам и минусам. К несомненным минусам современной литературы лектор отнесла банальность, повторяемость, коммерциализацию, низкое качество, отсутствие стиля, глобализацию. Среди плюсов – разнообразие, а так же тот факт, что порой современная литература не преподносит нам открытого ясного смысла, заставляет искать его, а значит – помогает нам развиваться. – Информативная лекция, новый взгляд на современную литературу – это было очень интересно. Как человек, который все свое свободное время посвящает чтению преимущественно отечественной классики, я полностью разделяю мнение лектора в том, что современная литература имеет больше минусов. Очень редко попадается действительно стоящее чтиво от современных писателей. Однако иногда на полках книжных магазинов можно все-таки найти настоящее сокровище современной литературы 21 века, – сказал один из слушателей, студент исторического факультета ИГУ Константин Юрьев. Напомним, в 2017 году ИГУ совместно с Клубом молодых ученых «Альянс» предложил иркутянам научно-просветительский проект «Научные weekend-ы». В его рамках с публичными научно-популярными лекциями на самые актуальные темы выступают известные ученые и преподаватели ИГУ. Лекторы рассказывают о разном с точки зрения науки, причем не просто информируют слушателей, а обсуждают с ними эти темы. Так, в первом сезоне, который проходил с марта по июнь этого года, состоялось 13 лекций, на которых ученые ИГУ и горожане погрузились в дебри криминалистики и науки химии, говорили об истории лунной космонавтики, будущем пригородов провинциальной России и многом другом. Второй сезон начался 8 сентября 2018 года. Лекции проходят по субботам в Научной библиотеке имени Валентина Распутина ИГУ (ул. Лермонтова, 124). Начало в 11.00. Все мероприятия посвящены вековому юбилею ИГУ – первого университета Восточной Сибири и Дальнего Востока. РАСПИСАНИЕ: 13 октября – «Нефть и газ на Байкале», действительный член Академии наук Высшей школы России, доктор геолого-минералогических наук, профессор геологического факультета ИГУ Виктор Исаев.

20 октября – «Университет будущего», исполняющий обязанности ректора ИГУ, академик РАН, доктор технических наук, профессор Игорь Бычков.

27 октября – «Сибирь в известиях японских путешественников, дипломатов журналистов и исследователей», доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой истории и международных отношений ИГУ Сергей Кузнецов.

3 ноября – «Человеческая биология, психика и социальная солидарность», доктор философских наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Института социальных наук ИГУ Олег Кармадонов.

10 ноября – «Проблема байкальского омуля и промысла на озере Байкал», доктор биологических наук, профессор, декан биолого-почвенного факультета ИГУ Аркадий Матвеев.

17 ноября – «Право Байкала: постановка проблемы», кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой международного права и сравнительного правоведения Юридического института ИГУ Дмитрий Шорников.

24 ноября – «Иркутские художники и стахановцы: скандальная выставка 1936 года», кандидат исторических наук, доцент кафедры журналистики и медиаменеджмента ИГУ, член Союза художников России и журналистов России, член ассоциации искусствоведов Яна Лисицина.

1 декабря – «Декабристы: случайность или закономерность?», кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Тамара Перцева.

8 декабря – «Язык права и право языка», кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой судебного права Юридического института ИГУ Виктор Смирнов.

15 декабря – «Виновато Солнце», доктор физико-математических наук, профессор, директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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