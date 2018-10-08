|Образование
|09.10.2018
|
|
На очередной лекции «Научных уикендов» в НБ ИГУ участникам проекта рассказали о масслите
|
Иркутск, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Очередная лекция проекта «Научные weekend-ы» прошла 6 октября в Научной библиотеке имени Валентина Распутина ИГУ на тему: «Несомненный вред VS сомнительная польза, или Почему следует изучать массовую литературу».
Прочитала ее кандидат филологических наук, и. о. заведующего кафедрой русской и зарубежной литературы Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ Мария Штуккерт.
Как сообщает пресс-служба вуза, в ходе лекции большое внимание она уделила проблемам массовой литературы в современном мире, плюсам и минусам. К несомненным минусам современной литературы лектор отнесла банальность, повторяемость, коммерциализацию, низкое качество, отсутствие стиля, глобализацию. Среди плюсов – разнообразие, а так же тот факт, что порой современная литература не преподносит нам открытого ясного смысла, заставляет искать его, а значит – помогает нам развиваться.
– Информативная лекция, новый взгляд на современную литературу – это было очень интересно. Как человек, который все свое свободное время посвящает чтению преимущественно отечественной классики, я полностью разделяю мнение лектора в том, что современная литература имеет больше минусов. Очень редко попадается действительно стоящее чтиво от современных писателей. Однако иногда на полках книжных магазинов можно все-таки найти настоящее сокровище современной литературы 21 века, – сказал один из слушателей, студент исторического факультета ИГУ Константин Юрьев.
Напомним, в 2017 году ИГУ совместно с Клубом молодых ученых «Альянс» предложил иркутянам научно-просветительский проект «Научные weekend-ы». В его рамках с публичными научно-популярными лекциями на самые актуальные темы выступают известные ученые и преподаватели ИГУ. Лекторы рассказывают о разном с точки зрения науки, причем не просто информируют слушателей, а обсуждают с ними эти темы.
Так, в первом сезоне, который проходил с марта по июнь этого года, состоялось 13 лекций, на которых ученые ИГУ и горожане погрузились в дебри криминалистики и науки химии, говорили об истории лунной космонавтики, будущем пригородов провинциальной России и многом другом.
Второй сезон начался 8 сентября 2018 года. Лекции проходят по субботам в Научной библиотеке имени Валентина Распутина ИГУ (ул. Лермонтова, 124). Начало в 11.00. Все мероприятия посвящены вековому юбилею ИГУ – первого университета Восточной Сибири и Дальнего Востока.
РАСПИСАНИЕ:
ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram