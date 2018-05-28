На отлично всероссийский химический диктант на базе ИГУ написали 23 человека

Иркутск, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Стали известны результаты всероссийского химического диктанта. В Иркутске он прошел на двух площадках, одной из которых стал химический факультет ИГУ. Из 115 участников, пришедших туда, 23 человека написали диктант на отлично, еще 35 показали хорошие результаты.

На площадке химического факультета ИГУ контингент участников был представлен, в основном, студентами и выпускниками ИГУ (химический факультет), ИРНИТУ, ИГМУ, также присутствовали аспиранты института химии имени Фаворского и учащиеся школ областного центра.

– Что такое химия? Это то, из чего состоит все живое, и то, что окружает нас. Химические процессы происходят повсюду: приготовление пищи, разработка лекарственных препаратов, производство моющих средств, биологические процессы в организме… Этот список можно продолжать бесконечно. Поэтому можно смело утверждать, что химия – это жизнь. Но насколько хорошо мы знакомы с окружающей нас химией? Это и есть основная задача диктанта – проверить знания из общего курса химии. Другая задача, не менее важная, это популяризация химии как науки и выявление интереса к данной дисциплине, – сказала одна из организаторов диктанта в Иркутске, магистрант второго года обучения химического факультета ИГУ Нина Шатохина.

Как сообщает пресс-служба вуза, участники диктанта ответили на 25 интересных и не очень сложных вопросов. Каждый из них демонстрировал роль и значение химии в жизни современного человека и общества, показывал химическую природу окружающего мира. Вопросы составлены в тестовой форме и у каждого из них был единственный правильный ответ. На все про все давалось 45 минут. Провел химический диктант заведующий кафедрой общей и неорганической химии ИГУ Александр Сафронов.

– Поучаствовать и попробовать свои силы мог действительно каждый желающий. В основном, вопросы не требовали углубленных знаний химии. Например, каждый человек знает, что элемент, необходимый для формирования гемоглобина в крови, это железо, – отметила участница диктанта, студентка второго курса химического факультета ИГУ Вероника Селяндина.

Между тем, в диктанте встречались вопросы, которые не требовали многостраничных формул и, казалось бы, только поверхностно касались химии, но заставили многих участников бессильно развести руками.

– Задание заключалось в определении человека по фотографии. То есть, прилагалась фотография молодого человека и вопрос – что открыл этот ученый? Кто бы знал, что на фото – молодой Менделеев, – сокрушается участник диктанта, студент химического факультета ИГУ Никита Тепляшин.

Свои результаты участники могут посмотреть на сайте акции. Всероссийский химический диктант был организован химическим факультетом МГУ имени Ломоносова и корпорацией «Российский учебник».