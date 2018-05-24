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25.05.2018

На последней лекции «Научных уикендов» иркутянам расскажут о династиях ученых ИГУ

Иркутск, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Последняя в этом сезоне лекция проекта «Научные weekend-ы» пройдет 2 июня. Темой станут «Научные школы и династии Иркутского университета», прочитает ее кандидат исторических наук, почетный работник высшего образования России, проректор ИГУ в 1973-1983 годах Юрий Пархоменко.

Кроме того, напомним, 26 мая в 11.00 в Научной библиотеке пройдет предпоследняя лекция проекта. Прочитает ее кандидат биологических наук, доцент Виктор Кузеванов. Тема лекции: «Биология на перекрестке тенденций века».

СПРАВКА:

  • Проект «Научные weekend-ы» организован ИГУ совместно с Клубом молодых ученых «Альянс» к 100-летию университета. Лекции проекта проходят каждую субботу с 11.00 в Научной библиотеке имени Валентина Распутина ИГУ по адресу: Иркутск, ул. Лермонтова, 124. Каждая из них состоит из двух частей – первая, собственно, рассказ на заявленную тему, вторая – ответы на вопросы. Лекции рассчитаны на полтора-два часа. Лекторами выступают ученые Иркутского госуниверситета.

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