На последней лекции «Научных уикендов» иркутянам расскажут о династиях ученых ИГУ

Иркутск, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Последняя в этом сезоне лекция проекта «Научные weekend-ы» пройдет 2 июня. Темой станут «Научные школы и династии Иркутского университета», прочитает ее кандидат исторических наук, почетный работник высшего образования России, проректор ИГУ в 1973-1983 годах Юрий Пархоменко. Кроме того, напомним, 26 мая в 11.00 в Научной библиотеке пройдет предпоследняя лекция проекта. Прочитает ее кандидат биологических наук, доцент Виктор Кузеванов. Тема лекции: «Биология на перекрестке тенденций века». СПРАВКА: Проект «Научные weekend-ы» организован ИГУ совместно с Клубом молодых ученых «Альянс» к 100-летию университета. Лекции проекта проходят каждую субботу с 11.00 в Научной библиотеке имени Валентина Распутина ИГУ по адресу: Иркутск, ул. Лермонтова, 124. Каждая из них состоит из двух частей – первая, собственно, рассказ на заявленную тему, вторая – ответы на вопросы. Лекции рассчитаны на полтора-два часа. Лекторами выступают ученые Иркутского госуниверситета. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... виктор кузеванов

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