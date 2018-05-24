|Образование
|25.05.2018
|
На последней лекции «Научных уикендов» иркутянам расскажут о династиях ученых ИГУ
|
Иркутск, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Последняя в этом сезоне лекция проекта «Научные weekend-ы» пройдет 2 июня. Темой станут «Научные школы и династии Иркутского университета», прочитает ее кандидат исторических наук, почетный работник высшего образования России, проректор ИГУ в 1973-1983 годах Юрий Пархоменко.
Кроме того, напомним, 26 мая в 11.00 в Научной библиотеке пройдет предпоследняя лекция проекта. Прочитает ее кандидат биологических наук, доцент Виктор Кузеванов. Тема лекции: «Биология на перекрестке тенденций века».
СПРАВКА:
ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram