Пединститут ИГУ посетили студенты и преподаватели из Берлина

Иркутск, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Педагогический институт ИГУ посетили студенты и преподаватели института реабилитационных наук университета имени Гумбольдта (Берлин). Поводом стало знакомство и обсуждение путей возможного сотрудничества с кафедрой комплексной коррекции нарушений детского развития и кафедрой теории и практик специального обучения и воспитания Пединститута ИГУ.

Как сообщает пресс-служба иркутского вуза, немецкую группу приветствовала начальник управления международных связей ИГУ Юлия Елохина, которая отметила важность сотрудничества между иркутским и берлинским вузами, первым шагом в деле которого является прошедшая встреча.

Руководитель группы из университета имени Гумбольдта доктор Людмила Хоппе представила участников немецкой делегации – они обучаются по направлениям сурдопедагогика (отделение жестовой педагогики и аудиопедагогики), логопедия и олигофренопедагогика, моно-реабилитаторы после окончания вуза работают во внешкольных учреждениях и организациях.

Участники встречи обменялись информацией о подготовке дефектологов в Германии и России, технологиях обучения студентов, организации практической деятельности будущих дефектологов. Представители немецкого вуза предложили к просмотру ознакомительный фильм об университете имени Гумбольдта, снятый одной из присутствующих на встрече студенток. Отметим, что его содержание сопровождалось не только дублированием текста на русском языке, но и дактилированием (на языке жестов).

Презентации представили и представители Педагогического института ИГУ. О своей учебной деятельности рассказали студентки выпускного курса (профиль «Дошкольная дефектология») Мария Макарова и Анна Романова.

– Мы говорили о своих учебных предметах, которые позволяют нам накапливать багаж знаний для становления в профессиональной деятельности. Короткие видеозаписи занятий с детьми, проведенных студентами мероприятий и праздников позволили погрузить наших немецких гостей в коррекционно-развивающий процесс, реализуемый на нашей кафедре, – отметили они.

С особенностями прохождения диагностической практики в России и выполнения курсовых работ в Пединституте ИГУ, а также о внеучебной деятельности отделения педагогического, социального и специального образования рассказали студенты профиля «Специальная психология» Ксения Филиппова, Виктория Антясова, Александра Эрдынеева.

Магистранты первого года обучения (профиль «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования») Наталья Крижановская, Дарья Новоселова и Светлана Жебракова познакомили немецких студентов с социальными проектами, участниками которых становились дети и взрослые, имеющие сложные нарушения в развитии.

– Мы показали фильм о проекте «Садовая терапия» (реализуется на базе Ботанического сада ИГУ), который позволяет детям и подросткам с нарушениями в развитии овладевать навыками по уходу за растениями и первичными навыками социального взаимодействия, и представили проект «Пасхальные игры» по приобщению людей с ограниченными возможностями здоровья к истокам народной культуры (реализовывался на базе ИООРДИ «Надежда»), – сообщили они.

Кроме того, доцент Лариса Гладун рассказала гостям о конкурсе молодежных исследований «Особые дети в современном мире». В этом году его в пятый раз проводят кафедра теории и практик специального обучения и воспитания и кафедра комплексной коррекции нарушений детского развития Пединститута ИГУ.

В вузе отмечают, что представленные направления конкурса совпадают с тематикой исследований немецких студентов в области реабилитации людей с нарушениями слуха и зрения. Поэтому проблематика конкурса пользовалась повышенным вниманием у гостей Пединститута ИГУ. В заключение встречи студенты и преподаватели двух университетов обменялись контактными данными и договорились более предметно рассмотреть возможность дальнейшего сотрудничества.