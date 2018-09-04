Пединститут ИГУ провел серию методических встреч для учителей Приангарья

Иркутская область, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Преподаватели Педагогического института ИГУ провели около 20 методических встреч для учителей Иркутской области, в том числе видеоконференцию и публичные лекции.

Как сообщает пресс-служба вуза, традиционно они прошли в рамках августовских методических мероприятий, которые организует Информационно-методический центр развития образования Иркутска для педагогических работников образовательных организаций города.

В этом году на разных площадках прошли мероприятия, объединенные в тематические дни: «Наука – школе», «Живые страницы педагогического мастерства», «Мероприятия для руководителей», «Мероприятия для молодых специалистов». Участниками событий стали сотрудники дошкольных образовательных организаций и учреждений дополнительного образования для детей, учителя всех предметных областей, а также другие специалисты, значимость которых трудно переоценить в процессе психолого-педагогического и социального сопровождения детей в образовании.

Преподаватели кафедр Педагогического института ИГУ также реализовали более 30 интерактивов на площадках института и ряда школ города – мастер-классы, дискуссионные площадки, педагогические мастерские, тренинги, творческие встречи, семинары. Участниками этих мероприятиях стали около 2000 педагогов и других сотрудников образовательных организаций. Кроме того, в этом году впервые проведены специальные встречи с молодыми специалистами и отдельно с руководством образовательных организаций города.

– В профессии педагога важно не стоять на месте, постоянно обновлять свой методический опыт, узнавать и внедрять новые обучающие и воспитательные технологии. В этом как раз и помогают наши преподаватели, которые охотно делятся научными знаниями, своим методическим опытом, новыми научно-методическими разработками с учителями и другими педагогическими работниками, – отметила заместитель директора Педагогического института ИГУ Ирина Федосова.

В вузе отмечают, что с 2017 года в рамках сотрудничества с департаментом образования Иркутска специалисты Педагогического института ИГУ существенно изменили концепцию встреч с педагогами. Теперь в мероприятиях участвуют учителя всех предметных областей и ступеней образования, специалисты психолого-педагогической поддержки и сопровождения обучающихся и воспитанников. Также значительно увеличилось количество участников проводимых конференций, мастер-классов, лекций, дискуссионных площадок и других форм взаимодействия.