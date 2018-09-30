Попечительский совет ИГУ учредил собственную стипендию

Иркутск, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Дополнительную финансовую поддержку будут получать студенты Иркутского государственного университета в следующем учебном году. Возможным это станет благодаря новому виду стипендии, положение о которой принято на объединенном заседании Попечительского и Ученого советов ИГУ. Как сообщает пресс-служба вуза, заседание прошло 28 сентября в Белом доме. Напомним, в июне этого года Попечительский совет ИГУ принял решение об учреждении собственной стипендии, которая станет не просто финансовой поддержкой студентов университета, но и послужит мотивацией к отличной учебе и работе на благо родного региона. Размер стипендии составит 10 тысяч рублей на человека. Назначаться она будет по определенному рейтингу за шесть месяцев и только студентам вторых-пятых курсов очной формы обучения (двум на 1000 обучающихся). Причем стипендиатами станут те, кто ранее прошел практику на предприятиях членов Попечительского совета. – Стипендии будут выплачиваться из расчета пожертвований членов Попечительского совета, поступивших на счет ИГУ с указанием целевого назначения, – подчеркнул председатель Попечительского совета Сергей Ерощенко. Также, на заседании попечители и члены Ученого совета заслушали информацию о результатах приемной кампании ИГУ, представил которую начальник учебно-методического управления университета Дмитрий Матвеев. Отметим, что набор студентов еще не закончился – продолжается прием на заочную форму обучения. Еще одним пунктом повестки стали лекции в формате открытого диалога, которые планируют проводить попечители. Сергей Ерощенко проинформировал, что уже определен график и темы лекций. Первую прочитает Сергей Ерощенко (9 октября). Также в число лекторов вошли другие члены Совета: депутат Госдумы Сергей Тен, директор Иркутского филиала ИД «Комсомольская правда» Станислав Гольдфарб, директор института земной коры СО РАН Дмитрий Гладкочуб. Отметим, что в заседании принял участие председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол. Он подал заявление о вступлении в Попечительский совет университета, а сегодня оно единогласным решением было одобрено. – Для меня большая честь быть принятым в состав Попечительского совета вашего славного университета – старейшего высшего учебного заведения региона. Мы приложим все силы для развития и процветания Иркутского государственного университета. И я абсолютно уверен, что таким составом Попечительского совета мы сможем продвинуть перспективный и прославленный коллектив вуза на пути образования и науки, – сказал Сергей Сокол. Также он подчеркнул, что Законодательное собрание готово способствовать созданию в Иркутской области научно-образовательного центра нового поколения. Напомним, согласно указу президента России в стране должно быть создано 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Открытие одного из них в Иркутске обсуждалось 13 сентября на круглом столе, прошедшем в Госдуме в рамках выставки ИГУ. Отметим, что мероприятия ИГУ в Государственной Думе состоялись благодаря всемерному содействию депутата Сергея Тена. На сегодняшнем заседании Попечительского совета глава вуза Игорь Бычков передал ему Благодарственное письмо. Между тем, выставка университета, посвященная 100-летию ИГУ, прибыла из Москвы в Иркутск и экспонируется в Белом доме, с ней в рамках заседания познакомились члены Попечительского и Ученого советов университета. После проработки всех вопросов, стоявших на повестке заседания Попечительского совета ИГУ, и.о. ректора ИГУ академик РАН Игорь Бычков рассказал об основных мероприятиях юбилея университета: – Фактически, мы вышли на завершающий этап подготовки к празднованию 100-летия. Впереди у нас несколько крупных мероприятий. Первое из них пройдет 19 октября – это торжественное концертное мероприятие для студенческой молодежи во дворце спорта «Труд». А затем, в другие дни, начиная с 24 числа, совместно с мэрией в Белом доме мы встретим наших зарубежных партнеров, примем внушительную и представительную монгольскую делегацию, торжественное мероприятие в Иркутском музыкальном театре имени Загурского, открытие памятника первому ректору Моисею Матвеевичу Рубинштейну, торжественный прием наших профессоров и других работников ИГУ в Белом доме от имени правительства Иркутской области и губернатора региона. Заседание Попечительского совета ИГУ завершилось посещением еще одной экспозиции университета – фотовыставки, которая с сегодняшнего дня украшает аллеи на набережной по бульвару Гагарина. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... дмитрий гладкочуб

заксобрание

игорь бычков

игу

иркутск

сергей ерощенко

сергей сокол

сергей тен

станислав гольдфарб Тэги: