Преподаватель ИГУ выиграла грант Академии корееведения

Иркутск, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Грант Академии корееведения выиграла преподаватель Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ Екатерина Ли. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Размер гранта – 15 тысяч долларов (1 миллион рублей). Грант предназначен на проведение курсов повышения квалификации для преподавателей корейского языка и ученых-корееведов сибирского региона и основание Ассоциации корееведов Сибири.

Напомним, что в сентябре 2018 года в ИГУ впервые прошли курсы повышения квалификации для преподавателей корейского языка сибирского региона, организатором которых выступил Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ. Поддержку проекту оказало государственное учреждение Республики Корея – Академия корееведения, а также Генеральное консульство Республики Корея в Иркутске. В рамках курсов прошел круглый стол по вопросам преподавания корейского языка в сибирских вузах.

– На круглом столе участники высказали сожаление о том, что многие из них недостаточно осведомлены о деятельности своих коллег, а также мероприятиях, которые проводятся в других вузах. В частности, университеты Томска и Новосибирска выразили желание присоединиться к программе онлайн обучения KF-EWHA Global e-school, которая реализуется в ИГУ с марта прошлого года. Для решения этих и многих других вопросов, более плодотворного сотрудничества, обмена опытом и совместной реализации образовательных и научных проектов было внесено предложение о создании Ассоциации, – отмечает Екатерина Ли.

Представители Академии корееведения положительно оценили прошедшие в ИГУ мероприятия и поддержали грантовую заявку Екатерины Ли. Решение об этом принято в начале этой недели.

Следующие курсы повышения квалификации пройдут на базе ИФИЯМ ИГУ в сентябре 2019 года.