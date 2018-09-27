Преподаватели ИГУ поучаствовали в конференции о перспективах развития дружественного к ребенку правосудия

Иркутск, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Преподаватели Юридического института Иркутского государственного университета приняли участие в международной научно-практической конференции, прошедшей в Улан-Удэ с 19 по 21 сентября. Конференция «Десятилетие детства: тенденции и перспективы развития дружественного к ребенку правосудия» посвящалась 95-летию Верховного Суда Республики Бурятия, сообщает пресс-служба вуза.

Участниками конференции стали ученые России и ряда зарубежных стран, судьи, представители ряда государственных органов, общественных организаций и научных учреждений, а также учителя общеобразовательных школ. На пленарном заседании, а также в рамках работы секций они представили более 100 докладов. В том числе прозвучали доклады преподавателей Юридического института ИГУ.

Так, профессор кафедры уголовного права Анна Репецкая представила глубокий научный анализ показателей преступности несовершеннолетних на территории Иркутской области и Республике Бурятия, рассказала о современном состоянии и основных тенденциях подростковой преступности в России, о влиянии носителей криминальной субкультуры на мотивацию детей и подростков к совершению преступлений различной степени тяжести.

В своем выступлении заведующий кафедрой уголовного права Роман Кравцов обратил внимание на основные положения Гаагской конвенции 1980 года при международном похищении детей родителями. Он рассказал о применении международно-правовых инструментов, предусмотренных Конвенцией по защите прав и интересов ребенка, его скорейшее возвращение в комфортную среду обитания и минимизацию психологических проблем, а также действиях заявителя и адвоката в судебном процессе.

Также Роман Кравцов выступил с презентацией курса «Семейное право и дружественное к детям правосудие» европейской программы HELP, позволяющего получить глубокие знания о Европейской конвенции о защите прав человека. Отметим, что в октябре-ноябре 2018 года участниками данного очно-дистанционного курса станут помощники судей Верховного суда Республики Бурятия.

Кроме того, представители Юридического института ИГУ в рамках конференции провели ряд рабочих встреч и переговоров. По итогам они отметили успешное развитие сотрудничества между Юридическим институтом ИГУ, Верховным судом республики Бурятия и Бурятским госуниверситетом в области научно-образовательной, практической и просветительской деятельности по профилактике преступности несовершеннолетних.