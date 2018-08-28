Решение о создании в ИГУ военной кафедры примут 19 сентября

Иркутск, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Исполняющий обязанности ректора Иркутского государственного университета академик РАН Игорь Бычков принял участие во встрече руководителей 18-ти ведущих вузов страны с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. Встреча прошла 28 августа в Хакасском государственном университете имени Катанова, сообщает пресс-служба иркутского вуза.

Темой прошедшей встречи стало совершенствование военной подготовки студентов с учетом мобилизационной потребности Вооруженных сил РФ. В частности, участники встречи обсудили создание в гражданских вузах единой унифицированной структуры — военных учебных центров, которые будут реализовывать все программы военного обучения: подготовку кадровых офицеров, а также сержантов и солдат запаса.

Отметим, что военная подготовка на данный момент проводится в 87 вузах, а в сентябре на заседании Коллегии Минобороны России будет рассматриваться вопрос о создании структур военной подготовки еще в шести вузах.

– На совещании с министром обороны России было подтверждено рассмотрение вопроса о создании военной кафедры в Иркутском государственном университете на коллегии министерства, которая пройдет 19 сентября, – сказал глава ИГУ Игорь Бычков.

Напомним, комиссия ведомства инспектировала Иркутский госуниверситет в июне этого года. По итогам проверки представители минобороны высоко оценили уровень готовности ИГУ к открытию военной кафедры. Планируется, что на ней будут обучаться по четырем специальностям: военная юриспруденция, военный переводчик, информационная безопасность и артиллерия.