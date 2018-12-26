Студентам ИГУ назначены стипендии президента РФ

Иркутск, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в очередной раз поощрило студентов Иркутского государственного университета за успехи в учебе и научной деятельности.

Как сообщает пресс-служба вуза, четверым обучающимся в ИГУ назначены стипендии президента РФ.

В число стипендиатов вошли:

• Кирилл Антонов (Институт математики, экономики и информатики, третий курс),

• Дарья Вильянен (химический факультет, магистратура, второй курс),

• Оксана Полюшкевич (Институт социальных наук, магистратура, второй курс),

• Анна Ромме (факультет сервиса и рекламы, четвертый курс).

Отметим, что в прошлом году в число победителей этого конкурса вошел лишь один представитель ИГУ – студент магистратуры химического факультета Александр Бобков.

Стипендии президента РФ назначаются студентам и аспирантам, достигшим выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях. Подтверждаться это должно статьями в ведущих рецензируемых научных изданиях и открытиями, также значение имеет статус победителя конкурса грантов для молодых ученых и так далее.