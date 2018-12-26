ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Образование
27.12.2018

Студентам ИГУ назначены стипендии президента РФ

Иркутск, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в очередной раз поощрило студентов Иркутского государственного университета за успехи в учебе и научной деятельности.

Как сообщает пресс-служба вуза, четверым обучающимся в ИГУ назначены стипендии президента РФ.

В число стипендиатов вошли:

• Кирилл Антонов (Институт математики, экономики и информатики, третий курс),

• Дарья Вильянен (химический факультет, магистратура, второй курс),

• Оксана Полюшкевич (Институт социальных наук, магистратура, второй курс),

• Анна Ромме (факультет сервиса и рекламы, четвертый курс).

Отметим, что в прошлом году в число победителей этого конкурса вошел лишь один представитель ИГУ – студент магистратуры химического факультета Александр Бобков.

Стипендии президента РФ назначаются студентам и аспирантам, достигшим выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях. Подтверждаться это должно статьями в ведущих рецензируемых научных изданиях и открытиями, также значение имеет статус победителя конкурса грантов для молодых ученых и так далее.

ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram

Ляпы в сочинениях ЕГЭ

Загрузка...

Новости образования в Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске