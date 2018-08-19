Студенты и преподаватели ИГУ поучаствовали в образовательном интенсиве во Владивостоке

Владивосток, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Студенты и преподаватели ИГУ приняли участие в образовательном интенсиве для технологических лидеров «Остров 10-21». Прошел он во Владивостоке на острове Русский. «Остров 10-21» – первая в России образовательная программа по интенсивной подготовке кадров для цифровой экономики и Национальной технологической инициативы. Организаторы – Университет Национальной технологической инициативы «20.35» Агентства стратегических инициатив, Российская венчурная компания, АНО «Цифровая экономика», Дальневосточный федеральный университет. Как сообщает пресс-служба ИГУ, участниками образовательного интенсива стали 1000 человек – «технари», технологические предприниматели, талантливые школьники, стартаперы, региональные и федеральные чиновники, специалисты в области Big Data и цифровых дисциплин и другие. В их числе студенты направления «Прикладная информатика» факультета сервиса и рекламы ИГУ Зоя Воловикова, Михаил Мустакимов, Юля Пестова. Отметим, что их непосредственный руководитель, заведующая кафедрой естественнонаучных дисциплин факультета сервиса и рекламы ИГУ Анна Балахчи, также приняла участие в работе интенсива, но уже в качестве ведущего одного из образовательных треков. Технологии современности ждали участников с самого начала. Например, это было предоставление личных данных в базу для развития ИИ (искусственный интеллект), который, шутя и любя, островитяне называли Иван Иванович. Так, специальные датчики отслеживали состояние и местоположение участников, ежедневно собирался так называемый цифровой след: все наработки – коды, графики, расчеты, выполняемые на занятиях в лабораториях острова. Необязательной, но желательной была сдача материалов ДНК – по замыслу организаторов это было нужно для выделения гена успешности. Кстати, ИИ определял для участников лаборатории, в которых им предстояло работать. Однако выбор компьютера можно было изменить – каждому островитянину выделялась некоторая сумма поинтов (виртуальных средств), на которые можно было выкупить свободное место в понравившемся образовательном треке. Отметим, что выбор Ивана Ивановича вполне удовлетворил студентов ИГУ: им предстояло выполнить проект по обработке больших данных, визуализации для решения урбанистических задач. – Мы поработали в замечательной компании «Habidatum», работающей на грани искусства и урбанистики и использующей разные современные подходы для изучения территорий. Перед нами стояла задача изучения влияния рельефа на экономическое и психоэмоциональное состояние города на примере Владивостока. Данные для анализа мы получали из Twitter, Instagram, транзакций и телефонов, – рассказала Зоя Воловикова. Обязательными пунктами образовательной программы у иркутских студентов стало цифровое ГТО – так назывались короткие насыщенные курсы по основным цифровым дисциплинам. Посещали они и клубы мышления, где под руководством опытных тьютеров занимались моделированием деятельности и повышением собственной эффективности. Каждый день на острове завершался лекциями, где ведущие ученые, российские и зарубежные представители бизнеса, философы и политологи вели беседы с участниками о будущем, о том, каким оно может быть и как на него можно повлиять сегодня. К слову, на «Остров 10-21» студенты ИГУ привезли собственные проекты: мобильный робот-курьер, интерактивный стол с использованием технологии дополненной реальности, программное обеспечение для световой панели, которая может служить для обучения программированию рисунка. По каждому из них они получили экспертные заключения, теперь проекты будут дорабатываться. – Остров дал множество новых контактов с людьми, заинтересованными в совместной работе и сотрудничестве. В лаборатории мы располагали разными компетенциями, объединив которые, продвигали проекты вперед. Это так необычно: мы создавали будущее не в эпицентре бизнеса и «белых воротничков», а вдали от мира, – поделилась впечатлениями Юлия Пестова. Также в проекте приняла участие преподаватель ИГУ Анна Балахчи как ведущая образовательного трека. Совместно с ассистентами – выпускниками факультета сервиса и рекламы ИГУ Яной Угорской и Вячеславом Стрекалевым – они подготовили ряд заданий для лаборатории острова «Многомерная AR-упаковка», а также для участия в цифровом ГТО «Архитектор дополненной реальности». – Наши треки были очень популярны, как и все, что связано с созданием виртуальных миров. В лаборатории участники разрабатывали AR-интерфейс для упаковок четырех настольных игр от компании «Полюс НТ», которая выступила соведущим лаборатории и заказчиком методического решения по реализации виртуального взаимодействия со своими продуктами. Цифровое ГТО по своей сути представляло образовательный ликбез в изучении технологий дополненной реальности, к нам приходили люди с абсолютно разным уровнем подготовки – приходилось подстраиваться под всех. Несмотря на все сложности, удалось выполнить все предложенные кейсы: создать «живой» фотоальбом, игру в виртуальной реальности «Остров», оживить рыбу в тетради, создать приложение AR-скетч для обучения рисованию и своего цифрового двойника. Конечно, когда работаешь в таком крупном проекте, всегда немного волнуешься за результат, но у нас все получилось! – отметила Анна Балахчи. Образовательный интенсив во Владивостоке закончился. Теперь участники из Иркутска планируют сами вести образовательную деятельность – в ближайшее время проведут лекции и мастер-классы в области цифровой экономики. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу Тэги: