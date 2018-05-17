Студенты ИГУ вернулись из Новосибирска с победами

Иркутск, Новосибирск, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Студенты факультета сервиса и рекламы Иркутского государственного университета успешно выступили в мероприятиях, прошедших на базе Новосибирского государственного университета.

Международная научная студенческая конференция (МНСК-2018) – крупнейшая в Сибири конференция для талантливых и целеустремленных студентов, аспирантов, молодых ученых и школьников – в 2018 году прошла в 56-й раз. В этом году в конференции работали 33 секции и 125 подсекций, где свои доклады представили порядка 2000 студентов, молодых ученых и школьников.

Студенты факультета сервиса и рекламы ИГУ приняли участие в шести подсекциях, сообщает пресс-служба вуза. Так, Анна Малютина получила диплом первой степени в своей подсекции, представив доклад «Система мониторинга водителя автотранспорта». В нем студентка представила молодежному научному сообществу собственную разработку – специализированную локальную систему, которая поможет предотвратить засыпание водителя во время движения. Причем она разработала и аппаратную часть, и программное обеспечение.

– Напротив лица водителя мы устанавливаем маленький бокс с видеокамерой и остальной электронной начинкой. Программа с помощью камеры отслеживает и анализирует состояние глаз и наклон головы. Например, если глаза закрываются на длительное время или голова достаточно долго наклонена, то система выдает резкий звук. Ну и, собственно, от этого водитель и просыпается, – рассказала Анна Малютина.

Дипломы второй степени за свои доклады получили еще три студентки: Анастасия Лобкина – «Программа для анализа уровня креативности школьников», Валерия Юринская – «Начальное инженерное образование школьников средней ступени образования», Александра Куставинова – «Образовательный стенд LedDesk».

Диплом третьей степени получен студентами-содокладчиками Зоей Воловиковой и Александром Абдуловым за доклад «Тактильная мультимедийная обучающая матрица-стенд».

Первокурсники факультета сервиса и рекламы ИГУ Дарья Григорьева, Юлия Шварцберг, Антон Борисов и второкурсник физического факультета ИГУ Антон Огарков приняли участие сразу в двух мероприятиях, прошедших на базе НГУ. Первое – Школа молодых ученых «Компьютерное моделирование структуры и динамики биомолекул», второе – хакатон по биоинформатике LifeCode.

Участники Школы работали в четырех секциях, в рамках которых прошли лекции, практикумы, мастер-класс по структурной биоинформатике, постерная сессия. Студенты выступали с докладами о своих исследованиях, делились идеями и обсуждали дальнейшие перспективы работы. За время, проведенное на Школе, участники обменялись опытом, наладили контакты для совместных проектов, узнали о новых методах и задачах в структурной компьютерной биологии, а также получили навыки работы с полезными программами.

На хакатоне иркутские студенты, объединившись с некоторыми другими участниками, решала задачу, связанную с обработкой изображений – определению параметров, так называемых ДНК-комет. Отметим, что при решении задачи студенты ИГУ довольно успешно использовали опыт работы с компьютерным зрением, полученный на подобных соревнованиях в прошлом году. В результате сборная, в которой выступали студенты ИГУ, заняла второе место. Кроме того, члены команды получили предложение о дальнейшем сотрудничестве и разработке программного продукта для внедрения в лаборатории.