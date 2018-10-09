Студенты ИГУ вернулись из полевой экспедиции в Абхазию

Иркутск, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Завершилась полевая экспедиция в Абхазию студентов биолого-почвенного факультета Иркутского государственного университета. В течение 10 дней они проходили практику в одном из красивейших мест Абхазии – Рицинском реликтовом национальном парке.

Практику в Абхазии проходили студенты второго и третьего курса направления «Почвоведение» Элла Кудина, Тимофей Гончарук, Максим Смирнов, Елизавета Скобликова (руководитель – старший преподаватель кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов ИГУ Светлана Куклина).

– Наши студенты не только познакомились с горными и субтропическими почвами, которые на территории Иркутской области не встречаются. Главное, что они сумели правильно применить свои знания и провели обследование почвенного покрова, а также рассчитали антропогенную нагрузку на почвы, – сказала Светлана Куклина.

Полученный фактический материал будет использован студентами ИГУ для выполнения выпускных квалификационных работ и написания научных статей совместно с сотрудниками парка. В свою очередь Рицинский реликтовый национальный парк впервые провел подобное обследование и получил профессиональную оценку почвоведов – все это требуются парку как особо охраняемой природной территории.

Незапланированным результатом поездки стало сотрудничество с Абхазским государственным университетом. Как оказалось, одновременно с иркутскими почвоведами учебную практику в национальном парке также проходили студенты АГУ (направления «Туризм» и «География»). Они вместе со своими преподавателями приняли участие в практических тренинг-семинарах, организованных преподавателем ИГУ Светланой Куклиной для иркутских студентов и сотрудников парка. Темы тренингов: «Особенности изучения горных и субтропических почв», «Применение принципов интерпретации для эффективной коммуникации».

Кроме того, представители ИГУ встретились с проректорами Абхазского госуниверситета, познакомились с историей и деятельностью вуза, обсудили возможные пути сотрудничества. В частности, обсуждалась возможность прохождения учебных практик в Абхазии и Иркутской области. Сегодня по результатам встреч готовится проект договора о сотрудничестве.

Практика студентов ИГУ в Абхазии прошла в рамках договора между Рицинским реликтовым национальным парком и Иркутским государственным университетом.