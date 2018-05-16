Студенты ИГУ заняли призовые места в межрегиональной олимпиаде по байкаловедению

Иркутская область, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Студенты биолого-почвенного факультета ИГУ заняли призовые места в межрегиональной олимпиаде по байкаловедению. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Интеллектуальные состязания прошли 14 мая в Институте управления природными ресурсами ИрГАУ имени Ежевского и посвящались 80-летию известного байкаловеда Владимира Моложникова.

На открытии олимпиады с приветственным словом к участникам обратился сам юбиляр, а также директор института Виктор Саловаров и призер олимпиады прошлых лет, аспирант биолого-почвенного факультета ИГУ, младший научный сотрудник НИИ биологии ИГУ Дмитрий Карнаухов.

Олимпиада традиционно проходила в два этапа: теоретический и практический, который заключался в определении растений, гидробионтов и животных наземных экосистем по экспонатам или картинкам.

Биолого-почвенный факультет ИГУ на олимпиаде представляли Екатерина Долинская, Софья Бирицкая, Ирина Ананьева, Иван Дмитриев, Мария Краснова. В таком составе представители госуниверситета заняли третье общекомандное место.

В личном первенстве места распределились так:

Софья Бирицкая – первое место в номинации «Гидробионты Байкала», первое место в номинации «Растения Байкала», второе место в номинации «Знаток Байкала». Об участии Софья сказала коротко: «Олимпиада проведена на достойном организационном уровне. Задания были сложные и интересные».

Екатерина Долинская – вторые места в номинациях «Гидробионты Байкала», «Растения Байкала», «Животные наземных экосистем» и третье место в номинации «Знаток Байкала». Отметим, что Екатерина Долинская в этой олимпиаде участвует второй раз, в прошлом году она также становилась призером, но только в двух номинациях. Девушка отметила: «В этом году готовиться было намного проще, так как знала, что меня ждет, да и опыта стало больше».

Ирина Ананьева – третьи места в номинациях «Растения Байкала» и «Гидробионты Байкала». Вхождение в две тройки призеров студентка ИГУ прокомментировала так: «Есть над чем работать и есть к чему стремиться».