Студенты ИГУ завершили обучение в летней школе компьютерных и коммуникационных технологий

Иркутская область, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В конце августа в научно-учебном центре «Сарма» факультета сервиса и рекламы ИГУ завершила работу летняя школа компьютерных и коммуникационных технологий «Байкал: цифровое отражение. Видеопроизводство». Ее организаторами выступили факультет сервиса и рекламы ИГУ, кинокомпания «LiveCam production» (Новосибирск/Москва/Санкт-Петербург), IT-компания «Movavi» (Новосибирск). Школа посвящалась 100-летию Иркутского государственного университета. Как сообщает пресс-служба вуза, в работе школы приняли участие 42 человека – студенты факультета сервиса и рекламы, Института математики, экономики и информатики ИГУ, а также начинающие видеомейкеры Иркутска и Иркутской области. В течение шести дней они, разделившись на команды, создавали лонгриды – так называются объемные информационные тексты, разбавленные видеороликами, инфографикой, иллюстрациями и так далее. Каждая команда стала кинокомпанией, которая не только выпустила несколько короткометражных фильмов, но и проработала свой логотип и даже анимировала его. Первые дни работы были наполнены множеством лекций и практических заданий по написанию разных видов сценария, съемке и монтажу. Освоив нюансы составления лонгридов, команды проработали свои проекты и представили их экспертному жюри. В состав экспертов вошли генеральный продюсер/директор компании LiveCam Антон Саламахин, арт-директор/Moutin Designer компании LiveCam Константин Степанчук, амбассадор YouTube в Новосибирске Анастасия Амельченко. – Мы как эксперты в первую очередь оценили хорошие знания и навыки работы студентов в написании текстов, создании контента и видео. Стараясь дополнить эти знания, мы были погружены в работу всех команд одинаково, чтобы результат каждой был конкурентоспособен. Хотелось бы отметить команды «Ну щас, мам, пикчерс», «СКМ» и «A-DEMO». Несмотря на недостаточный опыт в работе с камерой, некоторые конфликты в команде, они активно применяли полученные знания, и итоговые работы имеют действительно высокий уровень. В целом, все большие молодцы. Надеемся, что смогли передать ребятам хороший багаж знаний, которые они смогут и дальше применять на практике, – сказал Антон Саламахин. По итогам недели получены семь лонгридов, победителем стала команда «СКМ». ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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