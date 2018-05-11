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11.05.2018

Студенты ИМЭИ ИГУ отличились сразу в трех олимпиадах

Иркутск, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Щедрым на победы оказался апрель для студентов Института математики, экономики и информатики Иркутского государственного университета (ИМЭИ ИГУ). Они поучаствовали в трех олимпиадах, откуда привезли дипломы победителей и призеров, сообщает пресс-служба вуза.

Так, первокурсники Дарина Асташкевич, Гордей Жижин, Илья Киселев, Максим Хогоев и второкурсники Кирилл Антонов и Андрей Чумаченко, объединившись в команду, представили ИМЭИ ИГУ на 26-й межвузовской математической олимпиаде, в которой приняли участие сборные девяти вузов Иркутской области. По итогам команда ИМЭИ ИГУ заняла первое место. В личных зачетах Антонов Кирилл стал победителем олимпиады, а Андрей Чумаченко получил диплом за второе место.

Параллельно межвузовской олимпиаде прошел второй тур региональной олимпиады по программированию. От ИМЭИ в ней участвовала команда, в состав которой вошли все те же Андрей Чумаченко и Кирилл Антонов, а также присоединившийся к ним Дмитрий Загузин. Студенты ИГУ и здесь взяли первое место.

Кроме того, юные математики приняли участие во всероссийской студенческой олимпиаде, которая традиционно проходит на базе СВФУ имени Аммосова (Якутск). Команду ИМЭИ ИГУ представляли студенты первых и вторых курсов: Руслан Галиакберов, Максим Хогоев и Кирилл Антонов. Им достался диплом третьей степени в командном зачете. И опять отличился лидер команды Кирилл Антонов – второе место в личном первенстве. Кстати, нужно отметить, что он уступил пальму первенства выпускнику ИМЭИ ИГУ прошлого года Тимофею Семенову, который сейчас учится в магистратуре московского вуза.

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