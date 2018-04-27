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27.04.2018

Студенты МИЭЛ ИГУ поучаствовали в конференции молодых ученых-корееведов

Москва, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Студенты МИЭЛ ИГУ успешно выступили на пятой международной научной конференции молодых ученых-корееведов, которая прошла 19-20 апреля в Институте стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова в Москве.

Как сообщает пресс-служба ИГУ, конференция, посвященная 100-летию со дня рождения профессора Михаила Пака, собрала студентов, магистрантов, аспирантов вузов России, стран СНГ и зарубежных стран, а также молодых кандидатов наук, которые рассматривали в своих докладах широкий спектр актуальных корееведческих дисциплин: политика, экономика, история, филология, культура.

Международный институт экономики и лингвистики ИГУ представляли студенты Жозефина Каетано (второй курс, секция «Экономика»), тема доклада «Стратегический план компании Samsung Electronics как методика повышения эффективности выбранной стратегии», и Анастасия Леванович (четвертый курс, секция «Филология»), тема доклада  «Специфика языковых средств в структурной композиции текстов резюме».

– Уровень представленных докладов был очень высок, поскольку все претенденты проходили серьезный экспертный отбор. Приятно отметить, что обе наши заявки были рекомендованы к участию, а ребята получили высокую оценку их научных достижений в ходе работы конференции. Вместе с тем, следует отметить, что мы представили доклады в тех сферах, которые напрямую отражают получаемую в МИЭЛ уникальную квалификацию: экономика плюс язык в сфере профессиональной компетенции,  – отметила директор Корейского центра МИЭЛ ИГУ Евгения Колодина.

По итогам конференции планируется публикация докладов в очередном выпуске издания «Вестник российского корееведения».

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