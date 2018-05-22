Студенты МИЭЛ ИГУ стали призерами городской олимпиады «Финансовая грамотность»

Иркутск, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Студенты четвертого курса Международного института экономики и лингвистики ИГУ Таисия Надирадзе и Денис Янашек стали призерами второй городской студенческой олимпиады «Финансовая грамотность».

Как сообщает пресс-служба вуза, олимпиада прошла в БГУ рамках всероссийского проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Состязание включало два этапа – отборочный тур и финал. Студенты МИЭЛ ИГУ в числе 50 победителей отборочного тура (из 200 участников) прошли в финал, который состоялся 16 мая.

Финальный тур тоже включал два этапа. В личном первенстве участникам предстояло решить 30 тестовых заданий и пять задач.

– Мы рассчитывали пенсионные выплаты, налоговые отчисления и налоговые вычеты, – отмечает Таисия Надирадзе.

Вторым этапом стало командное первенство – интеллектуальная игра QUIZ.

– Задания квиза носили скорее развлекательный характер и были лишь косвенно связаны с темой финансов. Но, безусловно, они были интересными и разнообразными. В этом плане порадовала изобретательность организаторов. К тому же по подходу к формированию команд было ясно, что мероприятие не предполагает выявить, студенты какого вуза наиболее подготовлены, а преследует цель повышения финансовой грамотности, так как команды группировались в случайном порядке, – сказал Денис Янашек.

По результатам олимпиады Таисия Надирадзе заняла второе место, Денис Янашек – третье.

– Это мероприятие позволило повысить собственный уровень финансовой грамотности. А в целом, такого рода мероприятия могут положительно сказаться на общем уровне знаний населения об управлении личными финансами и приумножении собственного благосостояния, – отметили студенты МИЭЛ ИГУ.