Студенты Юридического института ИГУ побывали в Госдуме

Москва, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Студенты Юридического института Иркутского государственного университета вернулись с экскурсионно-ознакомительной поездки в Государственную думу РФ.

Как сообщает пресс-служба вуза, в высший законодательный орган страны иркутские студенты попали как победители конкурса «Моя законотворческая идея по сохранению, охране и развитию уникального озера Байкал». Поездку, напомним, организовал депутат Госдумы Михаил Щапов и администрация Юридического института ИГУ.

– За четыре дня нам удалось познакомиться с повседневной деятельностью Государственной думы России и посетить с экскурсией Совет Федерации. Кроме того, мы побывали на двух круглых столах, организованных Госдумой, на которых парламентарии обсуждали вопросы таможенной и аграрной политики государства, – сказал студент магистратуры Юридического института ИГУ Артем Давыдов.

По признанию иркутских студентов, поездка в ГД запомнилась насыщенной образовательной и экскурсионно-ознакомительной программой. Для молодых людей она стала уникальной возможностью знакомства с работой депутатов в комитетах и комиссиях Госдумы и с особенностями проведения парламентских процедур по подготовке и принятию федеральных законов.

– Мы присутствовали на рабочих встречах в Государственной думе, побывали на экскурсии по фракциям политических партий. Особенно запомнился личный кабинет Геннадия Андреевича Зюганова и торжественная атмосфера, царящая в Совете Федерации. Очень радует, что власти взаимодействуют с учебными заведениями. Хочется поблагодарить Михаила Викторовича Щапова и его команду за инициативу проведения конкурса законопроектов среди студентов иркутских вузов и возможность побывать в главном законодательном органе нашей страны, – сказала студентка четвертого курса Юридического института ИГУ Надежда Фефелова.

В Москве для студентов Юридического института ИГУ была организована культурная программа с посещением парков, музеев и других исторических и культурных достопримечательностей столицы. Также студенты побывали на спортивных объектах предстоящего Чемпионата Мира по футболу, который пройдет в середине июня 2018 года.