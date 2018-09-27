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28.09.2018

Студентка ИГУ Елизавета Крысанова стала победительницей конкурса международного департамента Минобрнауки

Иркутск, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Победительницей конкурса международного департамента Минобрнауки России на прохождение языковой стажировки в одном из вузов Китайской народной республики стала студентка исторического факультета Иркутского государственного университета Елизавета Крысанова (направление «Международные отношения»).

Как сообщает пресс-служба иркутского вуза, из представленного списка студентка ИГУ выбрала Пекинский педагогический университет – это один из старейших университетов Китая, главный педагогический вуз страны. Свой выбор Елизавета объяснила так:

– Известно, что в китайском обществе учителя – очень уважаемые люди. Соответственно, где же учить китайский язык, если не в университете, специализирующемся на преподавании в целом? К тому же Пекинский педагогический университет считается одним из лучших в мире по подготовке специалистов в области образования и входит в топ-150 наиболее уважаемых мировых вузов.

Конкурс на прохождение языковой стажировки проводился в рамках соглашения о сотрудничестве между Минобрнауки России и Министерством образования КНР.

Отметим, информация о конкурсах и программах академической мобильности в рамках межправительственных соглашений публикуется на сайте ИГУ в разделе «Календарь». Принять участие в обменах могут студенты любых направлений.

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