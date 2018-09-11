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12.09.2018

Студентка ИГУ прошла исследовательскую стажировку в Японии

Иркутск, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Исследовательскую стажировку в Университете Канадзава в Японии прошла студентка магистратуры химического факультета Иркутского государственного университета Сэсэг Санжиева.

Как сообщает пресс-служба вуза, стажировка прошла в рамках российско-японского проекта по поддержке академических обменов «Inter-University Exchange Project (Russia)», участником которого ИГУ стал участником в январе 2018 года.

Стажировка у иркутской студентки проходила по индивидуальному плану, который составил ее научный руководитель из Университета Канадзава. В течение двух недель Сэсэг Санжиева работала в химической лаборатории университета, также за это время она посетила несколько крупных промышленных предприятий.

– В ходе стажировки я получила представление о методах работы по выделению и очистке ДНК из клеток бактерий, лабораторной оснащенности, приобрела новые знакомства и, несомненно, расширила свой кругозор, – сказала Сэсэг Санжиева.

Отметим, что за последние несколько лет количество зарубежных стажировок значительно увеличилось. Причем студенты Иркутского государственного университета выезжают не только за улучшением навыков владения тем или иным языком.

– Также увеличилось количество предметных и исследовательских стажировок. Благодаря этому студенты и молодые преподаватели могут поработать в лабораториях зарубежных вузов-партнеров, собрать и проанализировать материал по своей научной проблематике, познакомиться с организацией исследовательской работы, – сказал проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ Константин Григоричев.

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