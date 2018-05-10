Студентов ИГУ две недели учили правильно управлять персоналом

Иркутск, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Обмен свежими трендами и лучшими практиками в области управления персоналом – это основная задача HR-марафона, который прошел на факультете сервиса и рекламы ИГУ. В течение двух недель для студентов направления «Управление персоналом» проводилась серия мастер-классов, экскурсий, деловых игр и круглых столов.

Как сообщает пресс-служба вуза, мероприятия, посвященные развитию профессионализации будущих управленцев, на факультете сервиса и рекламы ИГУ проводятся регулярно и уже стали традицией. На этот раз они отличились разнообразием форм проведения, количеством участников (были задействованы все курсы) и партнеров. В HR-марафоне приняли участие сотрудники компаний АО «Первый», HeadHanter, центра антикризисных решений Teta Heliantus, кадрового агентства «HR gym», ОГКУ «Молодежный кадровый центр», центра инноваций социальной сферы ИГУ, центра содействия трудоустройству студентов ИГУ, а также преподаватели иркутских вузов – специалисты в сфере HR.

– Студентов обучали навыкам эффективного общения, самопрезентации, целеполаганию и технологиям командообразования. Особая роль в концепции марафона отводилась развитию навыков карьерного ориентирования – участники проектировали карьерные планы, решали кейсы, строили карьерограммы, – сказала доцент кафедры прикладной информатики и документоведения ИГУ Виктория Василенко.

Также на марафоне проводилась комплексная проверка знаний по различным предметам и умений решать поставленные задачи. На семинарах обсуждались актуальные для HR вопросы межпоколенческих и гендерных различий. На круглом столе участники говорили об эффективных практиках взаимодействия образовательной среды с работодателем. По словам одного из основных спикеров круглого стола, менеджера по связям с общественностью компании HeadHanter Еланы Таращук, наиболее востребованными сегодня в сфере HR являются навыки карьерного роста. Эксперт считает, что молодым специалистам в сфере HR следует больше внимания уделять самообразованию и взаимодействию с профессиональными сообществами.

Организаторы марафона считают, что залогом эффективности проведения подобных мероприятий станет установление долговременных партнерских связей между вузами, учреждениями и предприятиями области, заинтересованными в качественной подготовке специалистов в сфере управления человеческими ресурсами.