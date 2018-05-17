ЮНЕСКО и ИГУ продолжают сотрудничество

Иркутск, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Соглашение между ЮНЕСКО и Иркутским государственным университетом будет пролонгировано, об этом говорится в официальном письме, поступившем в адрес и.о. ректора ИГУ, академика РАН Игоря Бычкова. Согласно документу, в университете будет продолжена деятельность кафедры водных ресурсов ЮНЕСКО.

В письме за подписью руководителя секции высшего образования секретариата ЮНЕСКО Питера Уэллса отмечается, что «в свете очень хороших результатов за последние пять лет в реализации образовательных и исследовательских проектов было принято положительное решение о продлении деятельности кафедры водных ресурсов ЮНЕСКО до марта 2021 года», сообщает пресс-служба вуза.

Напомним, что кафедра водных ресурсов образована 30 марта 2001 года в рамках соглашения между Организацией Объединенных Наций по вопросам науки и культуры (ЮНЕСКО) и Иркутским государственным университетом. Создание кафедры стало знаком признания международного уровня, достигнутого ИГУ в научных исследованиях и подготовке кадров в области гидрохимии, гидробиологии и экологии. Миссия кафедры заключается в формировании и продвижении интегрированных, международных и междисциплинарных программ исследований, обучения, информирования и документирования в области водных ресурсов, прежде всего, ориентированных на работу с озером Байкал.

В официальном документе, поступившем в адрес главы ИГУ, предлагается «продолжить осуществление проектов, направленных на развитие международной междисциплинарной исследовательской и образовательной среды по изучению озера Байкал и уникальных природных объектов Байкальского региона».

– В области образования планируется дальнейшее развитие подготовки магистров по направлению «Биология» профиль «Ихтиология и гидробиология», открытие подготовки по направлению «Водные биологические ресурсы и аквакультура», по магистерской программе «Байкаловедение» на английском языке в партнерстве с географическим факультетом, Институтом филологии, иностранных языков и медиакоммуникации и НИИ биологии, а также программ дистанционного обучения по проблематике водных ресурсов совместно с немецко-казахским университетом, – сказал заведующий кафедрой ЮНЕСКО, декан биолого-почвенного факультета ИГУ Аркадий Матвеев.

Также он отметил, что, как и ранее, большое значение будет придаваться проведению летних международных и российских научно-образовательных школ, конференций, семинаров на базе биолого-почвенного факультета и баз междисциплинарных учебных и научных практик на озере Байкал.

В области научных исследований деятельность кафедры будет направлена на реализацию проектов:

Разработка и внедрение комплексной системы оценки воздействия и мониторинга окружающей среды озера Байкал, Иркутска и Байкальского региона;

Исследование основных направлений, факторов, экологических, этологических и молекулярно-генетических механизмов разнообразия и эволюции эндемичной флоры и фауны озера Байкал, водоемов Байкальской рифтовой зоны, Байкальского региона на основе комплексного подхода с использованием классических и современных методов исследования;

Сопоставление экологической особенности некоторых близких байкальских эндемиков и видов-космополитов в плане выяснения факторов, определяющих сохранение биоразнообразия оз. Байкал;

Оценка генетического разнообразия природных популяций Байкальского региона с помощью современных методов молекулярно-генетических исследований;

Разработка биотехнологии выращивания ценных видов рыб в условиях Байкальского региона.

В настоящее время кафедра водных ресурсов ИГУ – единственная кафедра в России, сфокусированная на работе с водными ресурсами. Основным зарубежным партнером выступает Савойский университет (Франция). Среди других партнеров: университет Ниццы (Франция), Геологический университет Китая, Монгольский национальный университет. В работе кафедры принимают участие как подразделения университета (НОЦ «Байкал», НИИ биологии, факультеты геологический, химический, биолого-почвенный, географический), так и научные учреждения Иркутского научного центра СО РАН (Институт геохимии, Институт земной коры, Байкальский музей) и Бурятский государственный университет.