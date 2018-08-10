В Бурятии проходит международная экспедиция «Восточные Саяны-2018» к 100-летию ИГУ

Бурятия, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - С 6 по 11 августа в Восточных Саянах Тункинского района Бурятии, в поселке Аршан проходит международная молодежная геологическая экспедиция «Восточные Саяны-2018», посвященная 100-летию Иркутского государственного университета.

Как сообщает пресс-служба вуза, организатором выступает геологический факультет ИГУ совместно с Институтом земной коры СО РАН и МБОУ «Аршанская СОШ имени Билдаева» при поддержке министерства природных ресурсов и федерального агентства по недропользованию РФ. Помощь в проведении оказывает Иркутская нефтяная компания.

В экспедиции принимают участие 35 человек, это студенты-геологи ИГУ и Монгольского национального университета науки и технологии (МНУНиТ), члены губернаторской сборной по геологии Иркутской области и учащиеся филиала «Школы юных геологов» поселка Аршан. Руководители: заведующая учебно-научным геологическим музеем ИГУ, организатор «Школы юных геологов» Светлана Липкина и заведующий кафедрой динамической геологии ИГУ, профессор Сергей Рассказов.

Торжественное открытие экспедиции прошло в актовом зале Аршанской школы, где участников приветствовали почетные гости: декан геологического факультета ИГУ, профессор Светлана Примина, глава Муниципального образования сельского поселения «Аршан» Даша Дашеев, профессор кафедры нефти и газа МНУНиТ Цэвээн Жав и профессор Сергей Рассказов, представители администрации Тункинского района РБ.

Работа для участников началась сразу после церемонии открытия с лекции об особенностях геологического строения района Тункинской долины и поселка Аршан и с обзора материалов по минеральным водам Тункинской впадины. Также в день открытия был проведен геологический пеший маршрут в окрестностях поселка, где ребята наблюдали за результатами тектонических деформаций в Тункинском разломе, изучали условия образования минеральных вод с отбором проб для дальнейших исследований.

– Программа очень насыщенная, так, вчера, 8 августа, состоялся тяжелый восьмичасовой маршрут с пятью точками наблюдения. Мы доехали до Байкала и возле Кругобайкальской железной дороги наблюдали выход гранита, посмотрели Большой Саянский разлом. Сегодня мы прошли последний геологический маршрут. Изучали, то, что осталось после схода селя в Аршане. Уже вечером у ребят начнутся камеральные работы для написания отчета по итогам экспедиции, – рассказала Светлана Липкина. – Экспедиция выполнила свои цели и задачи и превзошла все ожидания. Даже профессора вынесли новый опыт из общения и такой практики, не то, что школьники. Участников объединяет любовь и страсть к геологии. Они увлеченно отбирали пробы и уже точно уместили в свои рюкзаки половину Тункинской долины.

Помимо научных и практических работ, каждый день посвящен обычаям и культуре русского, монгольского и бурятского народов, проводятся различные мастер-классы. Так в первый вечер, на Аршанском лукодроме прошло обучение стрельбе из лука под руководством тренеров Тункинской ДЮСШ: Игоря Доржиева, мастера спорта России по стрельбе из лука Сэсэг Доржиевой, а также гостьи поселка Аршан, заслуженного тренера России Татьяны Максименко.