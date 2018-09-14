ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Образование
14.09.2018

В ИГУ к столетию вуза выпустили очередную видеобеседу

Иркутск, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ опубликовал очередную видеобеседу в рамках проекта к 100-летию университета «Как будто это было вчера…». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Новым гостем проекта стал Игорь Гутник, заведующий кафедрой физиологии и психофизиологии биолого-почвенного факультета ИГУ, доктор биологических наук, профессор.

Напомним, проект «Как будто это было вчера…» представляет серию видеобесед с действующими сотрудниками Иркутского государственного университета, профессурой и выпускниками. Задуман и реализуется сотрудниками ИФИЯМ ИГУ: старшим преподавателем кафедры новейшей русской литературы Екатериной Сумароковой и доцентом кафедры журналистики и медиаменеджмента Раулем Саитгареевым. Своей целью авторы поставили создание архива видеодокументов с воспоминаниями людей, формировавших новейшую историю ИГУ.

Также напомним, что в мае этого года на сайте Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ начал работу проект «Звуковой автограф», посвященный 100-летию университета. В его рамках публикуются аудиозаписи голосов известных выпускников университета, преподавателей и руководителей подразделений разных лет. Аудиозаписи передал вузу мэтр иркутской журналистики Игорь Петров, проработавший в университете 42 года.

ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram

Ляпы в сочинениях ЕГЭ

Загрузка...

Новости образования в Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске