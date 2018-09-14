В ИГУ к столетию вуза выпустили очередную видеобеседу

Иркутск, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ опубликовал очередную видеобеседу в рамках проекта к 100-летию университета «Как будто это было вчера…». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Новым гостем проекта стал Игорь Гутник, заведующий кафедрой физиологии и психофизиологии биолого-почвенного факультета ИГУ, доктор биологических наук, профессор.

Напомним, проект «Как будто это было вчера…» представляет серию видеобесед с действующими сотрудниками Иркутского государственного университета, профессурой и выпускниками. Задуман и реализуется сотрудниками ИФИЯМ ИГУ: старшим преподавателем кафедры новейшей русской литературы Екатериной Сумароковой и доцентом кафедры журналистики и медиаменеджмента Раулем Саитгареевым. Своей целью авторы поставили создание архива видеодокументов с воспоминаниями людей, формировавших новейшую историю ИГУ.

Также напомним, что в мае этого года на сайте Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ начал работу проект «Звуковой автограф», посвященный 100-летию университета. В его рамках публикуются аудиозаписи голосов известных выпускников университета, преподавателей и руководителей подразделений разных лет. Аудиозаписи передал вузу мэтр иркутской журналистики Игорь Петров, проработавший в университете 42 года.