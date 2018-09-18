В ИГУ начались онлайн-курсы по изучению корейского языка

Иркутск, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском государственном университете начались онлайн-курсы по изучению корейского языка, для закрепления материала которых в Иркутск из Сеула на один семестр приехали носители языка. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Обучение проходит в рамках пилотного проекта программы «KF Global e-school for Korean Language Program», реализуемого на основе соглашения между Иркутским государственным университетом и Высшей школой международных исследований женского университета Ихва (Республика Корея). Отметим, что ИГУ – единственный российский вуз, принимающий участие в этом проекте.

Программа «KF Global e-school for Korean Language Program» реализуется университетом Ихва совместно с Корейским фондом с 2011 года и предполагает проведение курсов лекций и семинаров в режиме онлайн для иностранных студентов, изучающих корейский язык за пределами Кореи.

Для студентов ИГУ запланировано два курса лекций. Проходят они на базе Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации («Деловой корейский» и «Обучение письму на корейском языке») и в Международном институте экономики и лингвистики («Деловой корейский»).

– Расширение обучения корейскому языку – это то, что мы ждали давно. Лекции по деловому корейскому должны помочь нам усовершенствовать навыки перевода. Кроме того, из программы курса понятно, что мы обогатимся новыми знаниями в области делового этикета и, конечно, разучим новую лексику и грамматику, – считает студентка 4 курса ИФИЯМ ИГУ Виктория Кустова.

Специально для более успешной реализации программы в ИГУ приехали три стажера из университета Ихва, обучающиеся по программе «Корейский для иностранцев». Они помогают закрепить материал лекций, а также отвечают на вопросы, возникающие у слушателей курсов.

– Присутствие носителя языка в аудитории во время онлайн лекции значительно повышает эффективность занятий. Проработка материала с нами делает лекции для слушателей максимально информативными, помогает усвоить пройденный материал, обращает внимание студентов на ключевые моменты. Надеюсь, что с нашей помощью все слушатели успешно повысят свои языковые навыки, – сказал Чо Ын Ми, стажер из университета Ихва.

Курсы «Деловой корейский» и «Обучение письму на корейском языке» состоят из десяти лекций. Проходят они раз в неделю. Занятия проходят в форме интерактивов, когда студенты могут задать вопрос напрямую лектору, а также сами получают возможность высказаться прямо во время лекций.

– Женский университет Ихва является одним из ведущих вузов Республики Корея, и мы очень гордимся, что имеем возможность сотрудничать с таким крупным столичным университетом. Надеемся, что в будущем мы получим возможность принять участие и в других проектах, реализуемых при поддержке Корейского фонда, – сказала доцент кафедры востоковедения и регионоведения АТР ИФИЯМ ИГУ Екатерина Ли.

– Иркутский государственный университет сотрудничает с Корейским фондом с 2006 года – с момента открытия Корейского центра на базе Международного института экономики и лингвистики ИГУ. Нам приятно, что сотрудничество с Фондом расширяется. Благодаря этой новой форме как онлайн-лекции и одновременное присутствие в аудитории носителей языка студенты получают новые знания и совершенствуют накопленный багаж в области делового общения на корейском языке. Все это непосредственно отражает получаемую у нас специализацию, – отметила директор Корейского центра МИЭЛ ИГУ Евгения Колодина.

Курсы, проходящие для студентов ИГУ, завершатся в декабре. По окончанию участников ждет серьезный экзамен, принимать который будут преподаватели Высшей школой международных исследований женского университета Ихва. При условии успешной сдачи слушатели получат сертификаты.