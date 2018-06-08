В ИГУ начался сезон международных летних школ

Иркутск, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный университет открыл сезон международных летних школ. Первая из них – языковая, называется «Сибирь и Юго-Запад». Она начала свою работу на этой неделе. Проводится в Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ в сотрудничестве с Техасским университетом (США) и Школой русских и азиатских исследований (SRAS). Об этом сообщает пресс-служба вуза. На школе «Сибирь и Юго-Запад» обучаются 20 студентов из различных университетов США, чьи творческие проекты, связанные с Сибирью, оказались на этапе отбора лучшими. В Иркутске и на Байкале они проведут более двух месяцев. Все это время у них будет посвящено изучению русского языка. Отметим весьма обширную программу школы, в которой ежедневное обучение русскому языку сочетается с тематическими лекциями специалистов в области истории, экономики, социологии, экологии, байкаловедения, архитектуры. Среди лекторов – ученые Иркутского государственного университета, директора компаний, известные люди Иркутска. В том числе лекцию о современном состоянии экономики Иркутской области прочитает заместитель министра экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев. Также запланирован ряд экскурсий. В рамках летней школы участники готовят краеведческие проекты по истории и современным проблемам Иркутска, экологической ситуации на Байкале, языковому разнообразию в Прибайкалье, а также об Иркутске как месте ссылки. Тьюторами у американских студентов выступают магистранты ИФИЯМ ИГУ. По окончанию школы все подготовленные материалы будут опубликованы на сайте Техасского университета. – Мы больше года готовили эту программу, но, тем не менее, издалека трудно было представить, что нас ожидает. В Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ мы встретили замечательных людей: очень активных студентов, которые нам во всем помогают, опытных преподавателей русского языка, которые не только обучают, но и раскрепощают студентов, создают комфортную атмосферу общения. Нам очень интересен байкальский регион, Байкал, коренные народы, история взаимоотношений с Китаем, современные миграционные процессы. Каждый день приносит какие-то открытия. Думаю, что нам удастся познакомиться со многими интересными людьми за предстоящие два месяца и наш проект будет работать для продвижения Прибайкалья в мире и способствовать межнациональному пониманию, – сказала руководитель американской группы Евгения Уилкинс. Отметим, что за летний период в ИГУ пройдет 15 международных летних школ, и это не только языковые. В том числе школы будут посвящены актуальным вопросам из области физики, астрономии, юриспруденции, социологии, биологии и др. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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