В ИГУ обсудили актуальные проблемы русистики

Иркутск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В пятницу, 20 апреля, в Международном институте экономики и лингвистики Иркутского государственного университета прошла 16 студенческая научно-практическая межвузовская конференция с международным участием «Актуальные проблемы русистики». Организаторы – кафедра лингвистики и лингводидактики МИЭЛ ИГУ, сообщает пресс-служба вуза.

Участие в конференции приняли студенты бакалавриата и магистратуры вузов Иркутска, в том числе студенты-иностранцы из Китая, Монголии, Кореи, Узбекистана. В рамках работы конференции прозвучали доклады по четырем секциям:

«Проблемы лингвокультурологии и межкультурной коммуникации»

«Активные процессы в лексике и грамматике современного русского языка»

«Контрастивный анализ языковых систем»

«Методика преподавания иностранных языков и РКИ».

Как отметили организаторы конференции, проблематика представленных докладов отражает многогранные интересы российских и иностранных студентов. Выступая, студенты продемонстрировали хорошее знание русского языка, исследовательские навыки, умение анализировать языковой материал родного и русского языков.

Практически все выступления сопровождались интересными презентациями и активным обсуждением докладов.

Конференция является своеобразной стартовой площадкой для апробации результатов научно-исследовательской деятельности студентов. За все время существования конференции в ее работе приняли участие более 900 студентов и магистрантов вузов Иркутска.