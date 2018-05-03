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03.05.2018

В ИГУ обсудили проблемы современной психологии

Иркутск, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском государственном университете 26-27 апреля прошла научно-практическая конференция «Проблемы теории и практики современной психологии». Организатором выступил факультет психологии ИГУ.

Как сообщает пресс-служба вуза, в конференции приняли участие преподаватели вузов, педагоги-психологи средних общеобразовательных учебных заведений, независимые психологи-консультанты, а также аспиранты, магистранты и студенты.

На конференции работало 10 секций, на которых участники представили 85 докладов о проблемах общей, дифференциальной, социальной психологии, практике психологического консультирования, вопросах психологии труда и служебной деятельности, прикладных вопросах конфликтологии и психологии конфликта.

По итогам от участников конференции получен ряд положительных отзывов, например:

  • «Спасибо за предоставленный участниками материал. Вопросы, которые рассматривались на конференции, актуальны. Считаю, что каждый участник конференции почерпнул для себя много нового. Спасибо за организацию» (педагог-психолог СКШ №2 Ангарска).
  • «На секции по проблемам профессионального становления личности прозвучали интересные доклады. Особенно понравился доклад психолога из Братска по организации процесса профориентации «Мастерград». Поразили школьники на секции «Первые шаги в науке». Какие серьезные исследования! Потрясающий уровень!» (педагог-психолог МБДОУ, детский сад №97 Иркутска).

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