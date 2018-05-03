|Образование
|03.05.2018
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В ИГУ обсудили проблемы современной психологии
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Иркутск, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском государственном университете 26-27 апреля прошла научно-практическая конференция «Проблемы теории и практики современной психологии». Организатором выступил факультет психологии ИГУ.
Как сообщает пресс-служба вуза, в конференции приняли участие преподаватели вузов, педагоги-психологи средних общеобразовательных учебных заведений, независимые психологи-консультанты, а также аспиранты, магистранты и студенты.
На конференции работало 10 секций, на которых участники представили 85 докладов о проблемах общей, дифференциальной, социальной психологии, практике психологического консультирования, вопросах психологии труда и служебной деятельности, прикладных вопросах конфликтологии и психологии конфликта.
По итогам от участников конференции получен ряд положительных отзывов, например:
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